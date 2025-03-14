Της Δώρας Αντωνίου

Η επιλογή να μην επισκιαστεί επικοινωνιακά η ορκωμοσία του Κωνσταντίνου Τασούλα από την ανακοίνωση των αλλαγών στην κυβέρνηση φαίνεται ότι βάρυνε σημαντικά στην καθυστέρηση του ανασχηματισμού, που τελικά ανακοινώνεται σήμερα, όπως επιβεβαίωσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Θα έχουμε ανακοινώσεις εντός της ημέρας» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στον ΑΝΤ1.

Το όνομα του Κυριάκου Πιερρακάκη φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος έναντι του Θεόδωρου Σκυλακάκη για το υπουργείο Οικονομικών, στη θέση του Κωστή Χατζηδάκη.

Μια τέτοια μετακίνηση θα φέρει ντόμινο αλλαγών, καθώς ως πιθανότερη αντικαταστάτρια του κ. Πιερρακάκη φέρεται η Σοφία Ζαχαράκη, για τη θέση της οποίας εκτιμάται ότι θα προτιμηθεί η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Έτσι θα ανοίξει μια θέση στο υπουργείο Υγείας, όπου θα μπορούσε να τοποθετηθεί κάποιος νεοεισαχθείς στο κυβερνητικό σχήμα βουλευτής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από το υπουργείο Οικονομικών, σε δύσκολο γρίφο εξελίχθηκαν τα υπουργεία Ναυτιλίας και Υποδομών. Το τελευταίο ήταν μάλλον αναμενόμενο, δεδομένης της σύνδεσής του με το δυστύχημα των Τεμπών. Αν και ο κλάδος των Μεταφορών φαίνεται ότι έχει κλείσει με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη επικεφαλής. Στο Ναυτιλίας, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε ένα στέλεχος που εκδήλωσε ζωηρό ενδιαφέρον για τη θέση, αλλά γενικά υπήρξε μάλλον απροθυμία από τα άλλα δύο στελέχη που βολιδοσκοπήθηκαν.

Οι εκτιμήσεις επιμένουν ότι ο Μάκης Βορίδης κατευθύνεται στο υπουργείο Ενέργειας. Από την κυβέρνηση θεωρείται ότι θα απομακρυνθούν οι Χρήστος Σταϊκούρας, Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Χρήστος Στυλιανίδης, που το έχει ζητήσει.

Στην κυβέρνηση αναμένεται, αντίστοιχα, να επιστρέψουν οι Σταύρος Παπασταύρου, Κώστας Σκρέκας, Θάνος Πλεύρης.

Ο Βασίλης Κικίλιας έχει ζητήσει να μετακινηθεί από το Πολιτικής Προστασίας, οπότε αυτά τα ονόματα «παίζουν» για τα τέσσερα υπουργεία που θα μείνουν ακέφαλα (Υποδομών, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ναυτιλίας και Πολιτικής Προστασίας). Βεβαίως, ποτέ δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο εκπλήξεων από τις καραμπόλες που σχεδόν πάντοτε προκύπτουν στους ανασχηματισμούς.

Το ζητούμενο είναι, πάντως, να προκύψει με τις αλλαγές που θα γίνουν ένα λειτουργικό κυβερνητικό σχήμα, καθώς είναι πολύ πιθανό με αυτή την κυβέρνηση να πορευθεί η χώρα μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές. Βρισκόμαστε στο ήμισυ της δεύτερης τετραετίας και ο χρόνος για την εκλογική αναμέτρηση του 2027 μετράει αντίστροφα.

Θεωρείται δεδομένο ότι και αυτός ο παράγοντας βαραίνει στην οριστικοποίηση των αποφάσεων.

Και μπορεί στην κυβέρνηση να μην αναμένονται θεαματικές αλλαγές όσον αφορά την είσοδο νέων προσώπων, αλλά σε επίπεδο υφυπουργών η εικόνα είναι πολύ διαφορετική, καθώς αναμένεται ότι θα γίνουν πολλές αλλαγές για να ικανοποιηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ πάντοτε υπάρχει και το κριτήριο της γεωγραφικής εκπροσώπησης όσο το δυνατόν περισσότερων περιφερειών της χώρας, έστω σε επίπεδο υφυπουργού. Με αυτά τα δεδομένα, αναμένεται ότι αρκετοί από τους υφυπουργούς θα αντικατασταθούν.

Ως προς τα ονόματα που ακούγονται ως πιθανά προς αξιοποίηση σε θέσεις υφυπουργών, οι Μακάριος Λαζαρίδης, Κώστας Βλάσσης, Χρήστος Μπουκώρος, Αννα Ευθυμίου, Κώστας Κατσαφάδος, Ευριπίδης Στυλιανίδης προκρίνονται ως πιθανοί υποψήφιοι.

