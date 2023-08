Στην Τήνο αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης Πολιτική 19:02, 14.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

16

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο πρβθυπουργός θα παραστεί στον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και στις εκδηλώσεις για την επέτειο του τορπιλισμού τού καταδρομικού «Έλλη»