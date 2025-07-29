Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Δήμαρχο Κυθήρων Στράτο Χαρχαλάκη, με αντικείμενο τη στήριξη του νησιού μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις προηγούμενες ημέρες.

Συμφωνήθηκε ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα επισκεφτεί τα Κύθηρα κλιμάκιο υπό τον Γενικό Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος Ευάγγελο Γκουντούφα, ώστε να γίνουν αυτοψίες στις εκτάσεις που επλήγησαν από τη φωτιά, να σχεδιαστούν τα απαιτούμενα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, καθώς και να μελετηθεί η λύση της τεχνητής αναδάσωσης με ποικιλία φυτών, ώστε να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη ανθεκτικότητα της βλάστησης στο μέλλον.

Για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της τουριστικής δραστηριότητας αποφασίστηκε να δρομολογηθεί πρόγραμμα στήριξης στο μοντέλο που έχει ήδη εφαρμοστεί με επιτυχία στη βόρεια Εύβοια, τη Θεσσαλία και στον Έβρο. Η νέα δράση προγραμματίζεται να υλοποιηθεί το επόμενο έτος, καθώς βρισκόμαστε σε προχωρημένο στάδιο της φετινής θερινής περιόδου, και θα είναι πολύμηνης διάρκειας, καλύπτοντας και το καλοκαίρι.

Εξετάστηκαν, επίσης, παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και βελτίωση των υποδομών του νησιού. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι η πολιτεία θα βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των Κυθήρων.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης και ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος Ευάγγελος Γκουντούφα



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.