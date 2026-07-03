Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στην εκδήλωση της πρεσβείας των ΗΠΑ για την επέτειο των 250 ετών της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας ο Ν. Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας παραβρέθηκε στην εκδήλωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την επέτειο των 250 ετών της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
250

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παραβρέθηκε απόψε, Πέμπτη 2 Ιουλίου, στην εκδήλωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την επέτειο των 250 ετών της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, στο «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Αυτό ανέφερε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Νίκος Δένδιας ανεξαρτησία πρεσβεία ΗΠΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark

Απόρρητο