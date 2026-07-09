Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ έκανε γνωστό χθες Τετάρτη ότι ζήτησε από τον βασιλιά της Βρετανίας Κάρολο Γ΄ να αποδεσμεύσει τους περίπου 30 τόνους χρυσού που ανήκουν στη χώρα της Λατινικής Αμερικής αλλά είναι δεσμευμένοι από τις βρετανικές αρχές στο πλαίσιο των οικονομικών κυρώσεων σε βάρος του Καράκας, ώστε να αξιοποιηθούν για την ανοικοδόμηση μετά τον διπλό καταστροφικό σεισμό της 24ης Ιουνίου.

«Αποφάσισα να απευθύνω επιστολή στον βασιλιά της Αγγλίας ώστε να αποδεσμευτεί ο χρυσός της χώρας μας που βρίσκεται στην Τράπεζα της Αγγλίας. Ο χρυσός αυτός ανήκει στον λαό μας. (Τον χρειαζόμαστε) αυτόν τον χρυσό, για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες του σεισμού», δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση.

Νωρίτερα χθες, ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ παρότρυνε, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του ΟΗΕ που έγινε ψηφιακά κι οργανώθηκε από το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών, να αποδεσμευτούν πόροι της χώρας που έχουν παγώσει σε διεθνές επίπεδο, μετά τον σεισμό που άφησε πίσω του χιλιάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους, ενώ προκάλεσε ζημιές ή ισοπέδωσε εκατοντάδες ακίνητα.

Επί προεδρίας του Νικολάς Μαδούρο, η Βενεζουέλα είχε ήδη ζητήσει από το Λονδίνο να αποδεσμεύσει τον χρυσό αυτό, ειδικά την περίοδο της κρίσης εξαιτίας της πανδημίας του COVID. Μάταια. Η βρετανική δικαιοσύνη είχε απορρίψει τα αιτήματα.

Την 26η Ιουνίου, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την αναστολή για τέσσερις μήνες των οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Βενεζουέλας, για να μην εμποδιστούν οι διεθνείς αποστολές σωστικών συνεργείων και βοήθειας στη χώρα μετά το χτύπημα από τον διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 βαθμών.

Η Ουάσιγκτον είχε τυλίξει το Καράκας σε κλοιό οικονομικών κυρώσεων, ειδικά μετά το 2019, με σκοπό να κάνει αφόρητη την κατάσταση για τον σοσιαλιστή πρώην πρόεδρο Μαδούρο, που θεωρούσε «έκνομο».

Αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που είχε αποτέλεσμα την αιχμαλώτιση του κ. Μαδούρο στις αρχές Ιανουαρίου, οι σχέσεις με το Καράκας αναθερμάνθηκαν. Η κυβέρνησή του υποστηρίζει την προσωρινή πρόεδρο Ροντρίγκεζ και προοδευτικά αίρει τις κυρώσεις της, ειδικά για να διευκολύνει την εκμετάλλευση των πελώριων πετρελαϊκών πόρων της χώρας της νότιας Αμερικής από αμερικανικές εταιρείες.

Ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι οι ζημίες από τους σεισμούς φτάνουν τα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ή το 6% του ΑΕΠ της Βενεζουέλας, ήδη βυθισμένης σε οικονομική κρίση για χρόνια.

Πηγή: skai.gr

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