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Συνάντηση της Μαρίας Καρυστιανού με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η σημερινή συμμετοχή στην εκδήλωση για την εθνική εορτή των ΗΠΑ εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών με ξένες διπλωματικές αντιπροσωπείες στην Αθήνα

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Μαρία Καρυστιανού

Η πρόεδρος του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία» Μαρία Καρυστιανού, συνοδευόμενη από το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Μαρία Γρατσία, παρευρίσκεται σήμερα στην καθιερωμένη ετήσια δεξίωση προς τιμήν της Ημέρας της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Κατά τη σύντομη συνομιλία με την Πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η Μαρία Καρυστιανού ευχήθηκε για την επέτειο και αναφέρθηκε στα ιδεώδη της ανεξαρτησίας και της δημοκρατίας, που συνδέουν διαχρονικά τους δύο λαούς.

Η σημερινή συμμετοχή της ηγεσίας του Κινήματος στην εκδήλωση για την εθνική εορτή των ΗΠΑ εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών με ξένες διπλωματικές αντιπροσωπείες στην Αθήνα. 
Τις επόμενες εβδομάδες έχουν προγραμματιστεί και θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τους Πρεσβευτές κρατών της ΕΕ, της ΛΔ Κίνας, της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Δημοκρατίας της Ινδίας και άλλων χωρών.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μαρία Καρυστιανού Ελπίδα για τη Δημοκρατία
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