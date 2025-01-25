Eκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας στη Βουλή: Ποιοι ψηφίζουν Τασούλα – Τα «παρών» και οι ανεξάρτητοι

Του Γιάννη Ανυφαντή

Με μία ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας στις 11.00 το πρωί εκκινεί η Βουλή, τη διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, ενάμισι περίπου μήνα, πριν τη λήξη της θητείας της Κατερίνας Σακελλαροπούλου στο ύπατο πολιτειακό αξίωμα. Βάσει Συντάγματος προβλέπονται -κατ' ανώτατο όριο- πέντε ονομαστικές ψηφοφορίες, που πραγματοποιούνται με έγερση του κάθε βουλευτή, επιλέγοντας μεταξύ των υποψηφίων και του «παρών». Σε κάθε περίπτωση, η πρώτη σημερινή ψηφοφορία θα είναι ατελέσφορη, καθώς για να βγει «λευκός καπνός» θα πρέπει ο επικρατέστερος υποψήφιος να συγκεντρώσει τουλάχιστον 200 θετικές ψήφους, κάτι που στην προκειμένη φαντάζει απίθανο. Τα 2/3 του όλου αριθμού των βουλευτών θα απαιτηθούν και κατά την δεύτερη στις 31 Ιανουαρίου, ενώ άκαρπη εκτιμάται πως θα αποδειχθεί και η 3η κατά σειρά ψηφοφορία, στις 6 Φεβρουαρίου, καθώς κανένας από τους υποψηφίους δεν φαίνεται να μπορεί να συγκεντρώσει τις 180 ψήφους που απαιτούνται. Η Ολομέλεια της Βουλής, θα εκλέξει τον Πρώτο Πολίτη της χώρας την 12η του ερχόμενου μήνα, όταν και η απαιτούμενη πλειοψηφία στην ψηφοφορία θα έχει πέσει στην απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών (151 τουλάχιστον).

Η κοινοβουλευτική αριθμητική που βγάζει Τασούλα

Παρ΄ ότι σήμερα δεν θα εκλεγεί νέος Πρόεδρος, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς που θα προκύψουν μετά την αποτύπωση της θέσης των κομμάτων αλλά και των ανεξάρτητων βουλευτών. Ο προτεινόμενος από τη Νέα Δημοκρατία, Κωνσταντίνος Τασούλας, αναμένεται ότι θα λάβει 160 – 162 θετικές ψήφους, καθώς εκτός από τους 156 βουλευτές της πλειοψηφίας, υπέρ του τέως Προέδρου της Βουλής θα τοποθετηθούν ακόμη 4 ανεξάρτητοι (Αντώνης Σαμαράς, Μάριος Σαλμάς, Παύλος Σαράκης, Χάρης Κατσιβαρδάς). Μαζί τους ενδέχεται να συνταχθούν και οι προερχόμενοι από τους Σπαρτιάτες , Γιώργος Ασπιώτης και Μιχάλης Γαυγιωτάκης.

Δεύτερη δύναμη τα «παρών»

Εκτός από την υποψηφιότητα του κ. Τασούλα, οι εναπομείνασες ψήφοι θα μοιραστούν μεταξύ τριών ακόμη υποψηφίων ( Τάσος Γιαννίτσης, Λούκα Κατσέλη, Κώστας Κυριακού). Ωστόσο, οι βουλευτές που εκτιμάται πως θα δηλώσουν «παρών» σε όλες τις υποψηφιότητες σήμερα, θα κυμανθούν από 49 έως 56, ξεπερνώντας οποιοδήποτε από τα άλλα τρία πρόσωπα που θέτουν υποψηφιότητα για το ύπατο πολιτειακό αξίωμα. Τέσσερις κοινοβουλευτικές ομάδες (ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και Σπαρτιάτες) θα μείνουν στο «παρών» ενώ το ίδιο θα αναφωνήσουν και 11 ανεξάρτητοι: Μιχάλης Χουρδάκης, Ευάγγελος Αποστολάκης, Ραλλία Χρηστίδου, Αλέξανδρος Αυλωνίτης, Θεοδώρα Τζάκρη, Κυριακή Μάλαμα, Γιώργος Μανούσος , Γιάννης Δημητροκάλλης, Διονύσης Βαλτογιάννης, Κωνσταντίνος Φλώρος, Γιώτα Πούλου.

Μεταξύ πάντως των υποψηφιοτήτων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, η Λούκα Κατσέλη αναμένεται να περάσει μπροστά από τον Τάσο Γιαννίτση, καθώς εκτός από τους 26 βουλευτές της Κουμουνδούρου, θετικά θα ψηφίσουν οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς (11) αλλά και οι παρακάτω ανεξάρτητοι: Αθηνά Λινού, Γιάννης Σαρακιώτης, Αρετή Παπαιωάννου. Στη Χαριλάου Τρικούπη οι προσδοκίες είναι χαμηλότερες, με την υποψηφιότητα του Τάσου Γιαννίτση να μην ξεπερνά τους 33 βουλευτές. Εκτός από τους 31 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, υπέρ της υποψηφιότητας θα ταχθούν οι Μπαράν Μπουρχάν (προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ) και ο Πέτρος Παππάς. Ερωτηματικό μέχρι και αυτή την ώρα αποτελεί η στάση που θα κρατήσει η ανεξάρτητη Ράνια Θρασκιά, προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Τον δικό της υποψήφιο, Κωνσταντίνο Κυριακού έχει προτείνει η Νίκη, ο οποίος ενδέχεται να ψηφιστεί εκτός από τους βουλευτές του κόμματος και από τους 5 βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σπαρτιατών.

Πηγή: skai.gr

