Δεν συγκεντρώθηκε στη σημερινή πρώτη ψηφοφορία, στην ολομέλεια της Βουλής, η απαιτούμενη συνταγματική πλειοψηφία των 200 βουλευτών, για την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας.

Μετά από ονομαστική ψηφοφορία, και επί 297 ψηφισάντων βουλευτών, ο προτεινόμενος από τη ΝΔ Κωνσταντίνος Τασούλας έλαβε 160 ψήφους, ο προτεινόμενος από το ΠΑΣΟΚ Τάσος Γιαννίτσης έλαβε 34 ψήφους, η προτεινόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, και στηριζόμενη από τη Νέα Αριστερά, Λούκα Κατσέλη έλαβε 40 ψήφους, ο προτεινόμενος από την ΚΟ Νίκη Κ. Κυριακού έλαβε 14 ψήφους, ενώ καταγράφηκαν και 49 «παρών». Απουσίαζαν οι ανεξάρτητοι βουλευτές Γ. Πούλου, Μ. Γαυγιωτάκης και Γ. Ασπιώτης.

Στον Κωνσταντίνο Τασούλα ψήφισαν οι 156 βουλευτές της ΝΔ, καθώς και οι Αντώνης Σαμαράς (ανεξάρτητος, προερχόμενος από ΝΔ), Μάριος Σαλμάς (ανεξάρτητος, προερχόμενος από τη ΝΔ), Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς (ανεξάρτητος προερχόμενος από την ΚΟ «Σπαρτιάτες») και Παύλος Σαράκης (ανεξάρτητος, προερχόμενος από Ελληνική Λύση).

Την Λούκα Κατσέλη ψήφισαν οι 26 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και οι 11 βουλευτές της Νέας Αριστεράς, καθώς και οι Αθηνά Λινού (ανεξάρτητη, προερχόμενη από ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ), Γιάννης Σαρακιώτης (ανεξάρτητος, προερχόμενος από ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ), και Αρετή Παπαϊωάννου (ανεξάρτητη, προερχόμενη από την Πλεύση Ελευθερίας).

Τον Τάσο Γιαννίτση ψήφισαν οι 31 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ καθώς και οι Μπουρχάν Μπαράν (ανεξάρτητος προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ), Ράνια Θρασκιά (ανεξάρτητη, προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ), και Πέτρος Παππάς (ανεξάρτητος, προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ).

Τον Κώστα Κυριακού ψήφισαν οι 10 βουλευτές της ΚΟ «Νίκη» καθώς και οι οι ανεξάρτητοι, προερχόμενοι από την ΚΟ «Σπαρτιάτες», Διονύσης Βαλτογιάννης, Γιώργος Μανούσος, Γιάννης Δημητροκάλλης, και Κώστας Φλώρος.

«Παρών» δήλωσαν οι 21 βουλευτές του ΚΚΕ, οι 11 βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, οι 6 βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, οι 5 βουλευτές της ΚΟ «Σπαρτιάτες», ο ανεξάρτητος βουλευτής Ευάγγελος Αποστολάκης (προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ), οι ανεξάρτητοι βουλευτές, (προσκείμενοι στο Κίνημα Δημοκρατίας) Κυριακή Μάλαμα, Θεοδώρα Τζάκρη, Αλέξανδρος Αυλωνίτης και ο Μιχάλης Χουρδάκης (ανεξάρτητος, προερχόμενος από Πλεύση Ελευθερίας).

Στους απόντες ήταν οι ανεξάρτητοι (προερχόμενοι από την ΚΟ «Σπαρτιάτες») Γιώργος Ασπιώτης και ο Μιχάλης Γαυγιωτάκης (απέστειλε επιστολή εξηγώντας την απουσία του χωρίς να δηλώνει πρόθεση ψήφου και η Γιώτα Πούλου (ανεξάρτητη, προερχόμενη από ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προσκείμενη στο Κίνημα Δημοκρατίας).

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυραχίου και πάσης Αλβανίας, Αναστάσιου, τήρησε νωρίτερα η Ολομέλεια της Βουλής.

Με την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης για την εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης ζήτησε από το Σώμα να τηρήσει ενός λεπτού σιγή για την κοίμηση του Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου.

Βάσει Συντάγματος προβλέπονται -κατ' ανώτατο όριο- πέντε ονομαστικές ψηφοφορίες, που πραγματοποιούνται με έγερση του κάθε βουλευτή, επιλέγοντας μεταξύ των υποψηφίων και του «παρών». Για να βγει «λευκός καπνός» θα πρέπει ο επικρατέστερος υποψήφιος να συγκεντρώσει τουλάχιστον 200 θετικές ψήφους, κάτι που στην προκειμένη δεν συνέβη. Τα 2/3 του όλου αριθμού των βουλευτών θα απαιτηθούν και κατά την δεύτερη στις 31 Ιανουαρίου, ενώ άκαρπη εκτιμάται πως θα αποδειχθεί και η 3η κατά σειρά ψηφοφορία, στις 6 Φεβρουαρίου, καθώς κανένας από τους υποψηφίους δεν συγκέντρωσε τις 180 ψήφους που απαιτούνται. Η Ολομέλεια της Βουλής, θα εκλέξει τον Πρώτο Πολίτη της χώρας την 12η του ερχόμενου μήνα, όταν και η απαιτούμενη πλειοψηφία στην ψηφοφορία θα έχει πέσει στην απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών (151 τουλάχιστον).

Φάμελλος: Απομονωμένος από τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές δυνάμεις ο Μητσοτάκης

«Στη σημερινή ψηφοφορία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αποτυπώθηκε ξεκάθαρα ότι ο κ. Μητσοτάκης με την επιλογή του δεν κατάφερε να ενώσει», αναφέρει στην δήλωσή του μετά τη σχετική διαδικασία, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος και προσθέτει: «Κατέθεσε μία αυστηρά κομματική υποψηφιότητα, μη σεβόμενος τους θεσμούς και το Σύνταγμα, και για τον λόγο αυτό απομονώθηκε από τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές δυνάμεις».

Συνεχίζοντας αναφέρεται στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και απευθύνει έκκληση στις προοδευτικές δυνάμεις: «Η υπερκομματική υποψηφιότητα της κ. Λούκας Κατσέλη, που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, απέδειξε ότι μπορεί να συσπειρώσει ένα ευρύτερο τμήμα των προοδευτικών δυνάμεων. Είναι ξεκάθαρο ότι η υποψηφιότητα της κ. Λούκας Κατσέλη είναι η μόνη η οποία μπορεί να σταθεί απέναντι στην υποψηφιότητα του κ. Τασούλα.

Καλούμε τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις να συσπειρωθούμε γύρω από την υποψηφιότητα της κ. Λούκας Κατσέλη, ώστε να στείλουμε ένα ηχηρό και ελπιδοφόρο προοδευτικό μήνυμα στον κ. Μητσοτάκη».

Δουδωνής: Η υποψηφιότητα Γιαννίτση δηλώνει μια Ελλάδα που θέλει και μπορεί να αλλάζει

«Με μεγάλη υπερηφάνεια ψηφίσαμε σήμερα την υποψηφιότητα του Τάσου Γιαννίτση. Η υποψηφιότητα αυτή δηλώνει μια Ελλάδα που θέλει και μπορεί να αλλάζει, μια Ελλάδα που μεταρρυθμίζεται, μια Ελλάδα που μπήκε στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και έβαλε την Κύπρο στην ΕΕ. Αυτή είναι η Ελλάδα, που θέλουμε για το μέλλον του τόπου», αναφέρει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Παναγιώτης Δουδωνής.

Με αφορμή το κάλεσμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου περί "συσπείρωσης των προοδευτικών δυνάμεων γύρω από την υποψηφιότητα της Λ. Κατσέλη, ο κ. Δουδωνής απάντησε: «Νομίζω ότι κάθε υποψηφιότητα, -χωρίς να απαξιώνουμε καμία-, θέλει να δώσει ένα μήνυμα και το μήνυμα της δικής μας υποψηφιότητας είναι ακριβώς η Ελλάδα που αλλάζει και η Ελλάδα που έχει πρώτη θέση στην Ευρώπη και γι αυτό προσωπικά νιώθω πολύ περήφανος και όλοι οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής που ψηφίσαμε την υποψηφιότητα του Τάσου Γιαννίτση».

Ντόρα Μπακογιάννη: Ο Τασούλας θα κάνει όλους τους Έλληνες περήφανους

«Είμαι βεβαία ότι ο Κωνσταντίνος Τασούλας θα συμβολίσει όλα εκείνα που επιθυμεί ο ελληνικός λαός να συμβολίσει. Ταπεινός, με βαθιά γνώση της ελληνικής ιστορίας, είμαι σίγουρη ότι θα κάνει όλους τους Έλληνες περήφανους», ανέφερε στους δημοσιογράφους η βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη.

Με αφορμή την εκδημία του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσιου, η κα. Μπακογιάννη δήλωσε: «Ο πιο αποτελεσματικός Δεσπότης που γνώρισα. Τον γνώρισα τις μαύρες ώρες της Αλβανίας. Κατάφερε να αναστήσει την Ορθοδοξία και έδωσε το μήνυμα ότι η θρησκεία της αγάπης είναι η απάντηση στα προβλήματα απέναντι στην μισαλλοδοξία».



Παύλος Πολάκης: Το αποτέλεσμα σημερινής πρώτης ψηφοφορίας πρέπει να πυροδοτήσει εξελίξεις

«Νομίζω ότι το αποτέλεσμα της σημερινής πρώτης ψηφοφορίας δείχνει αφενός την απομόνωση της ΝΔ που δεν μπορεί να συγκροτήσει πλέον ρεύμα συμμαχιών. Και δεύτερον, έδειξε ποιά είναι η πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση, όπου η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και του Σωκράτη Φάμελλου συγκέντρωσε περισσότερες ψήφους από την υποψηφιότητα Γιαννίτση, κατακρεουργητή του ασφαλιστικού συστήματος», δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης

«Θεωρώ ότι αυτό το αποτέλεσμα πρέπει να πυροδοτήσει εξελίξεις σε σύντομο χρονικό διάστημα για να δημιουργηθεί προοδευτική συμμαχία που θα ρίξει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», πρόσθεσε.

