«Χωρίς να θέλω να συμψηφίσω σε καμία περίπτωση, καταρχάς δεν μπορούμε να μιλήσουμε και για κάτι που δεν έχουμε διαβάσει. Εν προκειμένω τη συγκεκριμένη δικογραφία. Αφήνω στην άκρη το ποινικό σκέλος, το οποίο είναι πολύ σοβαρό συνολικά, προφανώς με βάση τα αδικήματα που ερευνά η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Δεν το συζητάμε αυτό. Το «δεν γνωρίζουμε» είναι σε σχέση με την όποια εμπλοκή πολιτικών. Ότι είναι σοβαρό θέμα γενικά, είναι σοβαρό θέμα γενικά. Δεν το συζητάμε και είναι μια «αμαρτωλή» ιστορία που ξεκινάει για τη χώρα μας -γιατί η ίδια αμαρτωλή ιστορία σε άλλη ένταση, σε άλλες χώρες είναι και αλλού- ξεκινάει από τη δεκαετία του '80 την υπόθεση του καλαμποκιού, όπου εκεί είχαμε Υπουργό, τότε υπουργό του ΠΑΣΟΚ που είχε αμετάκλητη καταδίκη, για πάνω από τρία χρόνια και πήρε χάρη από άλλη μετά κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Είχαμε μόνο για την περίοδο 1999 - 2004 τη χώρα μας να πληρώνει σε πρόστιμα πάνω από 560 εκατομμύρια».

Αυτό τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο MEGA, αναφερόμενος στη διαβίβαση της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή. Προσέθεσε πως όποιος φέρεται από τα στοιχεία της Δικαιοσύνης, ότι πρέπει να του αποδοθούν ευθύνες, θα πρέπει να του αποδοθούν ευθύνες και σημείωσε πως από εκεί και πέρα, εάν αυτό το οποίο περιγράφεται σε μία δικογραφία συνιστά ένα ενδεχόμενο ποινικό αδίκημα, «εμείς δεν πρόκειται να κλείσουμε τα μάτια, αλλά είμαστε ακόμα στο… πολύ πρόωρο». Επισήμανε τέλος για την ίδια υπόθεση πως «για τα μέχρι τώρα δεν σβήνεται η ευθύνη. Θα πρέπει να πληρώσουν ποινικά όσοι κρίνει η Δικαιοσύνη και εννοείται να αναζητηθούν τα λεφτά και μάλιστα κατά προτεραιότητα σε εκείνους που φαίνεται ότι τα πήραν και δεν έπρεπε να τα πάρουν».

Αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών, είπε ότι οι ποινικές ευθύνες διερευνώνται και αυτή τη στιγμή έχουμε για υπόθεση με πάνω από σαράντα κατηγορούμενους, δύο πρώην Υπουργούς που ελέγχονται, «γιατί οι προηγούμενοι δεν γινόταν λόγω της παραγραφής, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό, υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας και να μην το ξεχνάμε μία ανάκριση η οποία ακόμα δεν έχει κλείσει». Για την καταγγελία της κυρίας Καρυστιανού αναρωτήθηκε «πώς γίνεται να σου απειλούν τη ζωή και του παιδιού σου και να μη λες τα ονόματα των ανθρώπων που συνάντησες;» και προσέθεσε ότι είναι εύλογο ερώτημα, χωρίς να είναι πεδίο αντιπαράθεσης με μια μάνα που έχει χάσει το παιδί της.

Για τη συνεδρίαση στο υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας και την πιθανότητα εμπλοκής της Σούδας ο κ.Μαρινάκης είπε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τέτοιο θέμα εμπλοκής, ούτε πρόκειται να υπάρξει, και τόνισε ότι «δεν είναι μια κατάσταση που μπορεί να κάνει ένα κράτος σοβαρό να εφησυχάζει. Προφανώς, όταν έχεις ένα τόσο μεγάλο πολεμικό μέτωπο, τόσο κοντά σου, δεν μπορείς να κάθεσαι με σταυρωμένα τα χέρια».

Τέλος, αναφερόμενος στις εξελίξεις με τη Λιβύη είπε ότι η Ελλάδα κάνει κάτι το οποίο είναι το πιο σημαντικό, ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. «Η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο σέβεται το διεθνές δίκαιο. Έχουμε δηλώσει τη διάθεσή μας να έχουμε οριοθέτηση στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, γιατί έχουμε αντικείμενες ακτές με τη Λιβύη» είπε. Και κατέληξε:

«Εμείς μιλάμε με τις πράξεις μας. Εμείς δεν πουλάμε τζάμπα πατριωτισμό. Ο τζάμπα πατριωτισμός κάνει μόνο κακό στη χώρα. Δεν θεωρούμε ότι είμαστε παραπάνω πατριώτες από κάποιους άλλους.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

