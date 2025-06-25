Τη δημιουργία μηχανισμού ανάκτησης χρημάτων των ενισχύσεων που παρανόμως είχαν εισπραχθεί από παραγωγούς καθώς και το μπλοκάρισμα πληρωμών για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη βιολογική μελισσοκομία μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, προανήγγειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Μέσα από διαδικασίες οι οποίες θα εξελιχθούν το επόμενο χρονικό διάστημα θα δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ανάκτησης όλων αυτών των χρημάτων που έχουν δοθεί ενδεχομένως παράνομα», ξεκαθάρισε ο κ. Τσιάρας και προσέθεσε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει μια διαδικασία ριζικής ανασυγκρότησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, την στιγμή που η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης των επιδοτήσεων αποτελεί δέσμευση με πολιτικό και θεσμικό βάρος, η οποία, όπως τόνισε, θα προχωρήσει ανεξάρτητα από το πολιτικό κόστος.

Αναφερόμενος στις αποκαλύψεις που πυροδοτήθηκαν από την εισαγγελική έρευνα, ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι «πιθανότατα υπήρξαν άνθρωποι που πήραν χρήματα χωρίς να τα δικαιούνται», προσθέτοντας ότι «αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να είχαν κατευθυνθεί σε πραγματικούς αγρότες». Ο υπουργός υπογράμμισε ότι το πρόβλημα δεν είναι νέο, ούτε συγκυριακό. «Έρχεται από το παρελθόν, με παθογένειες που περιγράφονται εδώ και χρόνια αλλά ως πολιτεία δεν καταφέραμε ποτέ να τις αντιμετωπίσουμε. Πρόκειται για ένα πολυπαραγοντικό πρόβλημα, που η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει συνολικά», σημείωσε.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ξεκαθάρισε ότι τώρα στο επίκεντρο βρίσκονται οι δηλώσεις για βιολογική παραγωγή, υπογραμμίζοντας ότι αν δεν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, δεν πρόκειται να πληρωθεί άμεσα η βιολογική μελισσοκομία και βιολογική κτηνοτροφία, που επρόκειτο να πληρωθούν στις 30 Ιουνίου. Να σημειωθεί ότι η βιολογική γεωργία θα πληρωθεί κανονικά.

Τόνισε, επίσης, ότι από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων του, κατόπιν ρητής εντολής του πρωθυπουργού, ξεκίνησε σειρά παρεμβάσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξήγησε, ωστόσο, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είχε βασικές θεσμικές και οργανωτικές ελλείψεις: «Δεν υπήρχε σταθερός τεχνικός σύμβουλος. Η εταιρεία που διέθετε το πληροφοριακό σύστημα λειτουργούσε χωρίς μακροπρόθεσμο συμβόλαιο. Δεν υπήρχε δυνατότητα παράδοσης έργων στους προβλεπόμενους χρόνους. Το σύστημα ήταν υποστελεχωμένο, χωρίς να υπάρχει ενδιαφέρον κινητικότητας ή προσλήψεων. Αυτά άρχισαν να διορθώνονται μόλις πρόσφατα», υπενθυμίζοντας ότι χωρίς Κτηματολόγιο και Δασικούς Χάρτες, δεν μπορούσαν να προχωρήσουν και τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, λαμβάνοντας, φυσικά, υπ’ όψιν την αδυναμία των Περιφερειών να τα συντάξουν.

Όσον αφορά τις καταγγελίες για εικονικά βοσκοτόπια, ο υπουργός επισήμανε: «Δεν θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε πόσα είναι τα ζώα που "χωράνε", όταν δεν υπάρχουν βοσκοτοπικοί ή τοπικοί χάρτες. Από το 2015 και το 2017 υπήρξαν νομοθετικές παρεμβάσεις από προηγούμενες κυβερνήσεις, που επέτρεψαν να δηλώνονται βοσκότοποι χωρίς να υπάρχουν ζώα».

Σε ό,τι αφορά στην υποστελέχωση του Οργανισμού και τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε: «Μέσω του ΟΑΕΔ και του Υπουργείου Απασχόλησης θα εξασφαλίσουμε 100 επιπλέον άτομα για να ενισχύσουμε τον ελεγκτικό μηχανισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα, το Υπουργείο ανέκτησε την αρμοδιότητα των ειδικών Διαχειριστικών Σχεδίων Βοσκής από τις Περιφέρειες, ώστε να προχωρήσει το έργο της αποτύπωσης των βοσκοτόπων».

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

«Θέσαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε επιτήρηση, συμφωνώντας με τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ε.Ε. για την υλοποίηση σχεδίου δράσης. Από τις 11 Σεπτεμβρίου 2024, ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπήκε σε τροχιά μεταρρύθμισης. Δεν θα αφήσουμε περιθώρια για "παράθυρα" του παρελθόντος». Κλείνοντας, ο υπουργός ξεκαθάρισε πως «δεν είναι σωστό να στοχοποιείται καμία περιφέρεια». Το πρόβλημα, όπως είπε, «δεν αφορά μόνο μία περιοχή, αλλά ένα συνολικό σύστημα το οποίο καλούμαστε τώρα να μεταρρυθμίσουμε».

