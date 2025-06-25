Η Άννα Διαμαντοπούλου συναντήθηκε στις Βρυξέλλες με την Επίτροπο Εργασίας Minzatu.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν και Επίτροπος Εργασίας έχει ένα από τα πλέον δύσκολα χαρτοφυλάκια, καθώς καλείται να ηγηθεί της προσπάθειας της Ε.Ε. να αντιμετωπίσει τις τεκτονικές αλλαγές στις συνθήκες και τους όρους εργασίας, τις επιδράσεις της τεχνητής νοημοσύνης που θα εξαλείψει ολόκληρα επαγγέλματα, και τη μείωση της παιδικής φτώχειας.

Η Επίτροπος ήδη έχει δείξει σημαντικό έργο και έχει λάβει πρωτοβουλίες όσον αφορά την ανάγκη των 27 χωρών της Ε.Ε. να δώσουν έμφαση από το σχολείο στις δεξιότητες που θα είναι αναγκαίες στη νέα εποχή.

Από την πλευρά της, η Άννα Διαμαντοπούλου -που είχε αναλάβει το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το διάστημα 1999-2004- κατά τη διάρκεια της συνάντησης τόνισε την ανάγκη να μην εγκλωβιστεί η Ε.Ε. "σε ένα επίπλαστο δίλημμα μεταξύ επενδύσεων στην άμυνα και στο κοινωνικό κράτος", και να φροντίσει να μην μείνουν και άλλο πίσω οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Υπογράμμισε ότι "Παρά τις πολιτικές δεσμεύσεις, το ποσοστό των παιδιών σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε από 19,5% το 2021 σε 24,8% το 2023, και παραμένει ανησυχητικά υψηλό στο 24,2% το 2024. Η πορεία αυτή απειλεί άμεσα τους στόχους του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και υπονομεύει την υπόσχεση για διαγενεακή ισότητα".

Η Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε επίσης στην αδράνεια της κυβέρνησης της ΝΔ απέναντι στα προβλήματα των πλέον αδύναμων κοινωνικών ομάδων, που αποτυπώνεται στο γεγονός ότι η χώρα μας έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής φτώχειας σε όλη την Ε.Ε., και το ποσοστό αυτό αυξάνεται διαρκώς, δίχως πολιτική βούληση αμβλυνσης του.

Τέλος, μεταξύ των δύο γυναικών συζητήθηκε πως μπορούν να ενσωματωθούν στις πολιτικές προτεραιότητες της ένωσης η έκθεση Διαμαντοπούλου για το Κοινωνικό Κράτος, όπως και η έκθεση Ντράγκι, που αμφότερες δίνουν έμφαση στα παραπάνω ζητήματα.

