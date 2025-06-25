Φάμελλος για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: Ούτε έξω πάμε καλά

Αυστηρή κριτική στον πρωθυπουργό με αφορμή τις αμυντικές δαπάνες άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος μέσω ανάρτησής του.

«Για άλλη μια φορά ο πρωθυπουργός επιλέγει να σύρεται πίσω από τις ΗΠΑ παρά να γίνεται χρήσιμος στη χώρα.

Στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ δεν είπε τίποτε ούτε για την τουρκική προκλητικότητα, ούτε για το ζήτημα της Λιβύης και την προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

Το μόνο που επέλεξε ήταν να ταχθεί υπέρ της αύξησης των αμυντικών δαπανών και να ψέξει την Ισπανία που τάσσεται κατά, προκειμένου να χρηματοδοτήσει το κοινωνικό της κράτος.

Ας μας πει από πού θα βρεθούν τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ και ποιες δημόσιες και κοινωνικές δαπάνες θα περικοπούν. Και την ίδια στιγμή, η Τουρκία συμμετέχει κανονικά στο Re-Arm EU.

Δυστυχώς, όλα αυτά γίνονται στην προσπάθειά του να αποκτήσει ερείσματα στην κυβέρνηση Τραμπ. Δεδομένος σύμμαχος μέχρι το τέλος».

Ούτε έξω πάμε καλά.



Για άλλη μια φορά ο πρωθυπουργός επιλέγει να σύρεται πίσω από τις ΗΠΑ παρά να γίνεται χρήσιμος στη χώρα.



Στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ δεν είπε τίποτε ούτε για την τουρκική προκλητικότητα, ούτε για το ζήτημα της Λιβύης και την προστασία των κυριαρχικών μας… — Socratis Famellos (@SFamellos) June 25, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.