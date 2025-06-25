Την πλήρη ενεργοποίηση της Νέας Δημοκρατίας ενόψει των εθνικών εκλογών, αλλά και την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης του «αμαρτωλού» ΟΠΕΚΕΠΕ, επισήμανε ο νέος Γραμματέας της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στην ΕΡΤ. «Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έκοψε τον γόρδιο δεσμό, με την απόφαση να περάσει η εποπτεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ», εξήγησε, υπογραμμίζοντας ότι «θα διερευνηθούν τα πάντα» όσον αφορά τυχόν εμπλοκή πολιτικών προσώπων.

Ο κ. Σκρέκας, μιλώντας για το νέο του ρόλο, χαρακτήρισε «μεγάλη τιμή» την πρόταση του πρωθυπουργού για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνοντας πως το κόμμα του «είναι και παραμένει το μεγαλύτερο και ιστορικότερο κόμμα από το 1974 και μετά». Μάλιστα, όπως είπε, «είναι ταυτισμένο με τα επιτεύγματα της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, όπως η εγκατάσταση της Δημοκρατίας, η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρώπη και την εθνική συμφιλίωση» τονίζοντας ότι «το βάρος της ευθύνης ώστε να οδηγήσουμε το κόμμα στη νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές είναι μεγάλο».

Μιλώντας για τις επερχόμενες εκλογές και την εντολή που πήρε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ανέφερε ότι αν και οι εθνικές εκλογές θα γίνουν σε δύο χρόνια, στόχος είναι η πολιτική προετοιμασία για την επόμενη εκλογική μάχη, με ενίσχυση της συμμετοχής των μελών και συνδιαμόρφωση του κυβερνητικού προγράμματος. «Θέλουμε να παρέχουμε προτάσεις κυβερνητικής πολιτικής, έτσι ώστε αυτές οι προτάσεις να υλοποιηθούν και να δίνουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις και την πορεία της ΝΔ, ο κ. Σκρέκας δήλωσε πως «είναι φωτογραφία της στιγμής», εκτιμώντας ότι «σε πολλούς τομείς τα πράγματα βελτιώνονται σταδιακά». Παράλληλα, όπως επισήμανε «αυτή είναι η δουλειά που κάνουμε τα τελευταία έξι χρόνια και αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε».

«Θα υπάρξει η απόλυτη διερεύνηση για να χυθεί άπλετο φως»

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας παραδέχτηκε ότι «προφανώς υπάρχει θέμα. Δεν εμφανίστηκε τώρα το πρόβλημα». Σύμφωνα με τον κ. Σκρέκα διαχρονικά διάφοροι υπουργοί της ΝΔ έχουν κάνει ενέργειες για την αντιμετώπιση των παρατυπιών, ήδη από το 2022, και παρέπεμψε σε σχετικές αναφορές που είχαν διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα. «Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έκοψε τον γόρδιο δεσμό, με την απόφαση να περάσει η εποπτεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ», εξήγησε.

Απαντώντας σε ερώτηση εάν πρέπει να ελεγχθεί ο ρόλος των αρμοδίων υπουργών απάντησε κατηγορηματικά λέγοντας: «Προφανώς και πρέπει να διερευνηθούν τα πάντα. Το έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Όταν παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα, προφανώς και θα υπάρξει η απόλυτη διερεύνηση για να χυθεί άπλετο φως».

Όσον αφορά το πότε θα φτάσει θα φτάσει η δικογραφία στη Βουλή απάντησε ότι υπάρχουν δύο περιπτώσεις που ερευνώνται: «Πολλές φορές συγχέεται το πρόστιμο το οποίο έχει επιβληθεί αυτή τη στιγμή για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και κατά δεύτερον, η υπόθεση την οποία ερευνά η Ευρωπαία εισαγγελέας». Παράλληλα ο κ. Σκρέκας αποκάλυψε ότι η Ελλάδα θα προσφύγει στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα για να ζητήσει να μειωθεί το πρόστιμο των 415 ευρώ.

«Σε ό,τι αφορά το θέμα το οποίο ελέγχει Ευρωπαία εισαγγελέας και επειδή ακούγονται και ονόματα, η διερεύνηση σταμάτησε τη στιγμή που ακούστηκαν ονόματα πολιτικών. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η δικογραφία στη συνέχεια αποστέλλεται στη Βουλή για περαιτέρω διερεύνηση» ανέφερε.

Ερωτηθείς για τη Σύνοδο στο ΝΑΤΟ και την κριτική της αντιπολίτευσης για τη στάση που έχει κρατήσει η χώρα απάντησε ότι «σε αυτό το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, θα περιμέναμε να έχει και πολύ πιο σοβαρή στάση». Παράλληλα, σχολιάζοντας την κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Ιράν δήλωσε: «Φαίνεται ότι τελικά υπήρξε αυτοσυγκράτηση, αυτό το οποίο ζητούσε η ελληνική κυβέρνηση και Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ώστε η διπλωματία να μπορέσει να δώσει τις απαραίτητες λύσεις». Σημείωσε μάλιστα ότι «η Ελλάδα είναι σταθερά υπέρ της ειρήνης και της αυτοσυγκράτησης – ζητούσαμε εξαρχής διπλωματική λύση και φαίνεται ότι δικαιωνόμαστε».

Κλείνοντας, ο κ. Σκρέκας επανέλαβε πως στόχος του είναι η κινητοποίηση των πολιτών και η συνδιαμόρφωση ενός «ελπιδοφόρου προγράμματος που θα οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία σε νέα νίκη».

