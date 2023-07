Στη Λευκωσία ο Γιώργος Γεραπετρίτης- Κατάθεση στεφάνου στα Φυλακισμένα μνήματα (Φωτογραφίες)

Στεφάνι στα Φυλακισμένα μνήματα κατέθεσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ολοκληρώνοντας την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στην Κύπρο, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Concluding his 1st official visit in #Cyprus, FM George Gerapetritis laid a wreath at the Imprisoned Graves



