Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Την Παρασκευή η συνάντηση Γεραπετρίτη - Ρούμπιο

Τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο με τον Έλληνα ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη επιβεβαίωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με ανακοίνωση του.

Οι δύο υπουργοί θα συναντηθούν την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον όπου αναμένεται ότι θα συζητήσουν το πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας καθώς και τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Σημειώνεται πως ο υπουργός Εξωτερικών σήμερα, Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της θητείας της Ελλάδας ως μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διετία 2025-2026, θα συμμετάσχει (10 πμ), σε συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Ουκρανία (3 μμ).

Ο κ. Γεραπετρίτης θα συναντηθεί, στις 12:30 μ.μ., με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Στις 6:30 μ.μ., ο υπουργός Εξωτερικών θα κηρύξει επισήμως, σε ειδική εκδήλωση στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, την έναρξη της θητείας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα λάβει μέρος, στις 10:00 π.μ., σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Μέση Ανατολή.

Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Γεραπετρίτης θα συναντηθεί με εκπροσώπους της Ομογένειας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

