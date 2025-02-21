Στην ενίσχυση της χρηματοδότησης των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ-ΑμεΑ) με αύξηση του προϋπολογισμού κατά 18 εκατ. ευρώ, αλλά και στη διεύρυνση των ωφελουμένων, αναφέρθηκε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ για τα ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ Ατόμων με Αναπηρία, τονίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η καταβολή της επόμενης δόσης των 14 εκατ. ευρώ για τους δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς και για ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ-Ατόμων με Αναπηρία.

Όπως τόνισε η Υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, «η πολιτική της Κυβέρνησης έχει ως βασικό στόχο τη διασφάλιση της πρόσβασης των παιδιών και των ατόμων με αναπηρία σε ποιοτικές υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης, παρέχοντας στις οικογένειες πραγματική στήριξη μέσα από ένα σταθερό και διαρκώς εξελισσόμενο πλαίσιο, στα πρότυπα του child guarantee. Η χρηματοδότηση του προγράμματος των voucher αυξάνεται κάθε χρόνο. Για το 2024-2025 ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 379,2 εκατομμύρια ευρώ, σημαντικά αυξημένος σε σχέση με τα 341,2 εκατομμύρια ευρώ της προηγούμενης χρονιάς. Η έξτρα χρηματοδότηση που εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2024, ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ, μας έδωσε τη δυνατότητα να καλύψουμε σχεδόν 5.000 επιπλέον βρέφη και νήπια, να εντάξουμε 1.336 άτομα με αναπηρία άνω των 22 ετών στα ΚΔΑΠ Ατόμων με Αναπηρία και να δημιουργήσουμε επιπλέον 106 θέσεις σε ΚΔΑΠ τυπικής ανάπτυξης. Για τη σχολική περίοδο 2024-2025 έχουν διατεθεί 173.363 vouchers, εκ των οποίων 57.103 αφορούν ΚΔΑΠ και 11.679 απευθύνονται σε ΚΔΑΠ Ατόμων με Αναπηρία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα vouchers για παιδιά με αναπηρία έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το 2019. Αν αναλογιστείτε ότι το 2019-20 ήταν μόλις 4.419 τα voucher για τα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ και φέτος είναι 11.679, θα αντιληφθείτε την ευαισθησία και τη μέριμνα που καταβάλλουμε για τη σταθερή ενίσχυση του προγράμματος».

Αναφορικά με τις καταβολές για όλες τις κατηγορίες του προγράμματος, αλλά και για τις δημόσιες δομές των ΚΔΑΠ Ατόμων με Αναπηρία, η Υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, διευκρίνισε ότι οι καταβολές συνεχίζονται κανονικά και για τα δημόσια ΚΔΑΠ Ατόμων με Αναπηρία. «Σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ» τόνισε χαρακτηριστικά «οι πιστώσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου μεταβιβάζονται τμηματικά. Ήδη εκδόθηκε τον Νοέμβριο η απόφαση έγκρισης της πρώτης δόσης, ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ, και τις επόμενες ημέρες θα καταβληθεί η επόμενη δόση ύψους 14 εκατ. ευρώ, με βάση τα στοιχεία που έχει διαβιβάσει η ΕΕΤΑΑ. Για τα δημόσια ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ τα ποσά που διατίθενται από το 2022-23 είναι διαρκώς αυξανόμενα! Από τα 7.400.000 το 2022, πέρυσι δόθηκαν 7.692.000 και φέτος έχουν προϋπολογιστεί περισσότερα από 8 εκ. ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα δημόσια ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, το προσωπικό από το 2019-20 έχει αυξηθεί κατά 8,4%».

Καταλήγοντας, η Σοφία Ζαχαράκη, υπογράμμισε ότι «το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας θα διασφαλίσει τη συνέχεια και τη βιωσιμότητα του προγράμματος. Βρισκόμαστε σε συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ, ώστε να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση όλων των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ Ατόμων με Αναπηρία. Αυτό φυσικά συμπεριλαμβάνει και τις δημόσιες δομές».

Ο ερωτών βουλευτής του ΚΚΕ, Μανώλης Συντυχάκης κάλεσε την κυβέρνηση να πάρει μέτρα για να συνεχίσουν να λειτουργούν με σύγχρονους όρους οι δημόσιες δημοτικές δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ με την απαιτούμενη κρατική χρηματοδότηση, υλικοτεχνική υποδομή, στέγαση και με όλο το απαιτούμενο μόνιμο προσωπικό. Κάλεσε, επίσης, την κυβέρνηση να λάβει μέτρα και για τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, αλλά και για να μην μεταφερθεί η ευθύνη λειτουργίας των δομών στα υποχρηματοδοτούμενα ταμεία των δήμων «ή ακόμα χειρότερα στα ανταποδοτικά τέλη των δημοτών».

