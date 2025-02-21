Παραιτήθηκε η ιατροδικαστής Λεονταρή από την υπόθεση του Βασίλη Καλογήρου

Παραιτήθηκε από την υπόθεση διερεύνησης των αιτιών θανάτου 39χρονου Βασίλη Καλογήρου η ιατροδικαστής Ρουμπίνη Λεονταρή, προϊσταμένη της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Λάρισας.

Στην αίτηση αποχής της κάνει αναφορά στην ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού και σημειώνει: «δεν μου επιτρέπεται να ενεργήσω ελεύθερα κατά επιστήμη και συνείδηση, ενώ στο όποιο πόρισμα μου είναι απολύτως βέβαιο ότι θα αποδοθούν, δήθεν, εσκεμμένες προθέσεις και θα δοθούν ερμηνείες που σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονται με επιστημονική κρίση».

Αναλυτικά σημειώνει: «Αξιότιμε κύριε Εισαγγελεύ

Με την υπ’ αριθμό 3005/2/2770-ρκγ ́ έγγραφη παραγγελία του Τμήματος Ασφαλείας Λάρισας, δόθηκε εντολή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας για τη διενέργεια Ιατροδικαστικής εξέτασης νεκροψίας-νεκροτομής επί της σορού του Βασιλείου Καλογήρου. Στις 17-02-2025, με τη δημοσιοποίηση της εύρεσης της σορού του Βασιλείου Καλογήρου, έγιναν γνωστά και τα ονοματεπώνυμα των δύο ιατροδικαστών της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας, που συμμετείχαμε στην αυτοψία και αναλάβαμε εν συνεχεία και τη διενέργεια της νεκροψίας-νεκροτομής της συγκεκριμένης σορού.

Την επόμενη ημέρα αργά το μεσημέρι μετά την ολοκλήρωση της νεκροψίας – νεκροτομής, ενημερώθηκα ότι:

α) στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης με τον τίτλο « Χ. com» (όπως μετονομάστηκε το twitter) η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα ενός εκ των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, προέβη σε μία άκρως δυσφημιστική σε βάρος μου ανάρτηση στην οποία όλως αναληθώς, μου καταλόγιζε σπουδή και σκοπιμότητα στην εκτέλεση της συγκεκριμένης εντολής, πλημμελή εκ προθέσεως εκτέλεση των νεκροψιών – νεκροτομών των θυμάτων του δυστυχήματος, που επέφερε δήθεν την απόκρυψη χημικών ουσιών, απέδωσε σε εμένα εκφορά φράσεων που ουδέποτε διατύπωσα, και ισχυρίστηκε ότι, δήθεν, όλα εντάσσονται σε ένα καλά οργανωμένο σχέδιο.

β) όλα σχεδόν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα ενημερωτικά μέσα του ηλεκτρονικού τύπου αλλά και τηλεοπτικές εκπομπές, κατακλύσθηκαν από υβριστικές αναφορές σε βάρος μου, δυσμενή, συκοφαντικά και αναληθή σχόλια σχετικά με την επιστημονική μου επάρκεια και γνώση της ιατροδικαστικής επιστήμης, την αντικειμενικότητά μου, την αμεροληψία μου, την ηθική μου υπόσταση ακόμη και για τον απολύτως σύννομο βίο μου, μεταδίδοντας επίσης σαν είδηση, κατασκευασμένες πληροφορίες για την υπηρεσιακή μου πορεία αλλά και για κάθε έκφανση του ιδιωτικού και κοινωνικού μου βίου που πάντα χαρακτηρίζεται από ακεραιότητα και ανεξαρτησία.

Στη μακρά διάρκεια της σταδιοδρομίας μου έχω αντιμετωπίσει χιλιάδες ιατροδικαστικά περιστατικά, πολλές φορές ανάμεσα σε αντιτιθέμενα συμφέροντα, απόψεις και αντιδικίες.

Πάντοτε οι επιστημονικές μου θέσεις δικαιώθηκαν. Ορισμένες φορές οι δυσαρεστημένοι, για να με εκδικηθούν, ή οι έχοντες συγκεκριμένα συμφέροντα, για να κάμψουν το φρόνημά μου, με απείλησαν, με κατηγόρησαν και με καταδίωξαν με θεμιτούς και αθέμιτους τρόπους, εντός και εκτός των δικαστηρίων, χρησιμοποιώντας και ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς βλάβη εμού και προς επηρεασμό της εκάστοτε δικαστικής κρίσης. Σε όλες όμως ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις, η αθώωση μου είναι αμετάκλητη.

Την υπηρεσιακή ως εκ της καθ’ ύλην, κατά τόπον και κατά λειτουργία εμπλοκή μου στην υπόθεση του Βασίλειου Καλογήρου επιχειρούν ήδη να σπιλώσουν, με ψεύδη, υποψίες και συνομωσιολογικά σενάρια, με στόχο να προκαταλάβουν την κοινή γνώμη και να απαξιώσουν τελικά το πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας με αυθαίρετα συμπεράσματα.

Ούτε ως άτομο ούτε ως υπάλληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, διαθέτω μηχανισμούς άμυνας και απάντησης στις διασπειρόμενες και εκτοξευόμενες εναντίον μου χυδαιότητες και ψεύδη. Η φωνή μου στον δημόσιο χώρο, για να υπερασπισθώ την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας και το πρόσωπό μου, είναι ασθενής.

Για λόγους δεοντολογίας και με δεδομένο ότι επλήγη βάναυσα έως σημείου κατακρεούργησης η προσωπικότητά μου, η επιστημονική μου και υπηρεσιακή μου τιμή και υπόληψη και θεωρώντας ότι υπό τις προεκτεθείσες συνθήκες, έχω υπηρεσιακό καθήκον να περιφρουρήσω το κύρος της Υπηρεσίας, της οποίας έχω την τιμή να προΐσταμαι, και την προσωπική, επιστημονική και υπηρεσιακή μου αξιοπρέπεια,

Αιτούμαι

Να αποδεχτείτε την παρούσα δήλωση αποχής μου από κάθε περαιτέρω ενέργεια όπως και από την αξιολόγηση ευρημάτων, εργαστηριακών αποτελεσμάτων, σύνταξης της ιατροδικαστικής έκθεσης νεκροψίας νεκροτομής, του Βασιλείου Καλογήρου, καθώς ως είναι αυτονοήτως εύληπτο, υπό τις ανωτέρω συνθήκες δεν μου επιτρέπεται να ενεργήσω ελεύθερα κατά επιστήμη και συνείδηση, ενώ στο όποιο πόρισμα μου είναι απολύτως βέβαιο ότι θα αποδοθούν, δήθεν, εσκεμμένες προθέσεις και θα δοθούν ερμηνείες που σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονται με επιστημονική κρίση».

Η Μαρία Καρυστιανού είχε γράψει:

«Έκπληκτη διαβάζω ότι και για τον αδικοχαμένο Βασίλη Καλογήρου, τον γιο της Εισαγγελέως των Τεμπών, έσπευσε και επιλήφθηκε η ίδια Ιατροδικαστής των Τεμπών, η κα. Ρουμπίνη Λεοντάρη!

Η ίδια Ιατροδικαστής, που τη στιγμή του μεγάλου πόνου μου, μου είπε ότι δήθεν το παιδί μου πέθανε ακαριαία και συναίνεσε να μπει ότι είχε απομείνει από το καμμένο κορμάκι του με τα υπόλοιπα καμένα παιδιά σε σακκούλες ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΟΠΩΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΝ. Ναι ,ναι καλά καταλάβατε. Οι μόνες υποχρεωτικές εξετάσεις, από τις οποίες ΑΜΕΣΑ θα προέκυπτε η ύπαρξη χημικών!

Τυχαίο;

Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη στοιχειωμένη υπόθεση των Τεμπών. Νομίζουν ότι είναι όλα καλά οργανωμένα. Τι δεν έχουν υπολογίσει όμως; To Μάτι του Θεού! Αυτό που τα πάντα ορά!

Άτη & Ύβρις έχουν λάβει χώρα!

Ακολουθούν η Νέμεσις και η Τίσις!»

Έκπληκτη διαβάζω ότι και για τον αδικοχαμένο Βασίλη Καλογήρου, τον γιο της Εισαγγελέως των Τεμπών, έσπευσε και επιλήφθηκε η ίδια Ιατροδικαστής των Τεμπών, η κα. Ρουμπίνη Λεοντάρη!



Η ίδια Ιατροδικαστής, που τη στιγμή του μεγάλου πόνου μου, μου είπε ότι δήθεν το παιδί μου… pic.twitter.com/3xO8zsxp3x — Maria Karystianou (@mkaristianou) February 18, 2025

Στην ανάρτηση της κ.Καρυστιανού είχε απαντήσει η κ. Λεονταρή γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Για όσα από το πρωί τρέχουν σε αναρτήσεις στο διαδίκτυο και που εγώ πληροφορήθηκα μετά το τέλος της διερεύνησης του περιστατικού μας το μόνο που μπορώ να πω στους φίλους μου είναι ότι τυπικά και ηθικά είμαι εντάξει νιώθοντας όμως απέραντη απογοήτευση και θλίψη!!».

