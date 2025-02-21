Σφοδρή σύγκρουση είχαν στην Ολομέλεια της Βουλής οι Παύλος Μαρινάκης και Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κατηγορεί την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για ακραία χυδαιότητα και προσβολή νεκρών, προκειμένου να αποκομίσει πολιτικά οφέλη.

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (21/02) στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους», ο κ. Μαρινάκης ενημέρωσε πως πήγε στη Βουλή να απαντήσει σε μια επίκαιρη ερώτηση της κ. Κωνσταντοπούλου σχετικά με την προσβολή της ελευθερίας του Τύπου. «Το 90% των τοποθετήσεών της ήταν οι γνωστές συκοφαντίες και η γνωστή λάσπη για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Έφτασε σε σημείο μάλιστα να λέει για άλλη μια φορά ότι ο μηχανοδηγός που σκοτώθηκε ήταν εθελοντής στο Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού, χρησιμοποιώντας κάτι το οποίο είναι άσχετο με την υπόθεση, θέλοντας να αφήσει ένα υπονοούμενο που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει πού αποσκοπεί«, όπως ενημέρωσε.

«Αυτό που είπα είναι ότι ευτυχώς υπάρχουν οι πιο ακραίες από τις ακραίες τοποθετήσεις των ακραίων, για να καταλαβαίνει όχι η ηχηρή μειοψηφία, αλλά η σιωπηρή πλειοψηφία που ζητά αληθινή δικαιοσύνη χωρίς πολιτική εκμετάλλευση. Αυτές οι τοποθετήσεις σαν της κ. Κωνσταντοπούλου σε καθιστούν απολύτως ακραίο. Με χρυσούς χορηγούς κόμματα τα οποία δεν έχουν παράδοση στις ακρότητες, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν παράδοση στην τοξικότητα. Δυστυχώς, όμως, με τη στάση του το ΠΑΣΟΚ γίνεται χορηγός των ακραίων κομμάτων της Αριστεράς και της Άκρας Δεξιάς».

«Ο κ. Γεωργιάδης εννοούσε "όποιος πάει στο συλλαλητήριο, δίνει δυνατότητα στην Κωνσταντοπούλου να το καπηλευτεί"»

Σχολιάζοντας την τοποθέτηση του Άδωνι Γεωργιάδη νωρίτερα στον ΣΚΑΪ ότι «όσοι πάνε στο συλλαλητήριο, στηρίζουν Κωνσταντοπούλου», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως επικοινώνησε με τον υπουργό Υγείας και διευκρίνισε πως αυτό που εννοούσε ήταν ότι «όσοι πάνε στο συλλαλητήριο δίνουν τη δυνατότητα στην κ. Κωνσταντοπούλου να το καπηλευτεί».

«Εγώ θεωρώ ότι είναι δικαίωμα κάθε πολίτη να διαδηλώσει, να διαμαρτυρηθεί και να εκφράσει τον πόνο, την οδύνη και το αίτημά του για δικαιοσύνη με όποιον τρόπο το επιθυμεί, είτε με μια διαδήλωση είτε με μια ανάρτηση είτε με βουβό τρόπο. Δεν έχει κόμμα ή χρώμα το αίτημα για δικαιοσύνη σε καμία περίπτωση και είναι ένα πάνδημο αίτημα των πολιτών να έχουν το δικαίωμα να το εκφράσουν με όποιον τρόπο το επιθυμούν», ανέφερε και τόνισε:

«Δική μας δουλειά είναι ο καθένας από τον ρόλο του να θωρακίσει τη Δικαιοσύνη, να δηλώσει ξεκάθαρα ότι εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη και να αφήσει στη Δικαιοσύνη αυτόν τον ρόλο που έχει εκ του Συντάγματος, δηλαδή να κάνει τη δουλειά της και να μην καπηλεύεται την ανθρώπινη αντίδραση, όπως κάνει η κ. Κωνσταντοπούλου».

