Άγρια κόντρα Μαρινάκη - Κωνσταντοπούλου για τα Τέμπη: «Ζυγίζετε και τους νεκρούς δεν ντρέπεστε;» - «Θα έπρεπε να είστε στο σκαμνί»

Νέα ένταση για την υπόθεση των Τεμπών μεταξύ του Παύλου Μαρινάκη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου εκτυλίχθηκε στη Βουλή, κατά τη συζήτηση σχετικής επίκαιρης ερώτησης που είχε καταθέσει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας στις αιτιάσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου περί συσχέτισης του παράνομου φορτίου που, όπως ισχυρίστηκε μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία, με το ότι ο νεκρός μηχανοδηγός ήταν - όπως είπε - εθελοντής στο γραφείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, την κατηγόρησε για εργαλειοποίηση της τραγωδίας με στόχο να αποκομίσει πολιτικά οφέλη.

«Για άλλη μια φορά σήμερα πιάσατε στο στόμα σας και προσβάλατε την μνήμη ενός νεκρού. Πετώντας λάσπη στον μηχανοδηγό λέγοντας ότι ήταν εθελοντής στο γραφείο του πρωθυπουργού. Δεν έχετε να πείτε κάτι άλλο. Ζυγίζετε ακόμα και τους νεκρούς. Δεν ντρέπεστε καθόλου. Δεν υπάρχει όριο στη χυδαιότητά σας; Δεν καταλαβαίνετε ότι πίσω από αυτόν τον άνθρωπο υπάρχει μια οικογένεια;» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

«Σας ενδιαφέρει η εξυπηρέτηση των σκοπών της δικής σας προπαγάνδας. Δε σας ενδιαφέρει η απόδοση της Δικαιοσύνης. Δεν δεχόμαστε ούτε να μας κουνάτε το δάχτυλο, ούτε να βγάζετε συμπεράσματα από το μυαλό σας. Είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει στη χώρα. Πάνω στο δυστύχημα χτίστηκαν θεωρίες που εξυπηρετούν την εργαλειοποίηση από κόμματα όπως το δικό σας», υποστήριξε ο κ. Μαρινάκης, εγκαλώντας την πρόεδρο της Πλεύσης ότι «παριστάνει τον εισαγγελέα κόντρα στη διάκριση των εξουσιών» και ότι έχει μετατραπεί το κόμμα της σε κόμμα των Τεμπών, εκμεταλλευόμενη τον πόνο και την οδύνη.

«Μπερδεύετε τις μειοψηφίες και δεν εννοώ τους συγγενείς των θυμάτων, που φωνάζουν, με τον λαό που θέλει σταθερότητα, πρόοδο και Δικαιοσύνη», ανέφερε, τονίζοντας ότι «δεν θα σας αφήσουμε να γυρίσετε τη χώρα στον πιο μαύρο εφιάλτη».

Είχε προηγηθεί η ευθεία επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «μπλοκάρει τη Δικαιοσύνη και μετέρχεται σκοτεινά και προβοκατόρικα τεχνάσματα για να σύρει το δημόσιο διάλογο στο βούρκο και να καλύψει το μεγαλύτερο έγκλημα της μεταπολίτευσης». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, είπε απευθυνόμενη στον Παύλο Μαρινάκη πως «θα έπρεπε να είστε στο σκαμνί αλλά χρησιμοποιείτε τα προνόμια που έχετε ψηφίσει για την ασυλία υπουργών και βουλευτών», ενώ τόνισε πως «τα Τέμπη είναι έγκλημα και το γεγονός ότι αρνείστε να το πείτε με το όνομά του, δείχνει την ενοχή σας. Βάλατε τις μπουλντόζες από την πρώτη στιγμή για να κρύψετε τις ευθύνες σας για να μη χάσετε τις εκλογές. Το ξέρουν και οι οικογένειές σας», πρόσθεσε, προκαλώντας την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Κάνατε επίκληση της βουλευτικής ασυλίας αν και γνωρίζετε ότι η ενδεχόμενη ποινική ευθύνη υπουργών δεν σχετίζεται με την βουλευτική ασυλία. Κάνατε αυτή την υποκρισία απευθυνόμενη στα παιδιά που βρίσκονται στα θεωρία της Βουλής λέγοντας τους να κοιτάξουν αυτή την κακιά κυβέρνηση. Οι πολίτες όμως γνωρίζουν ότι επί αυτής της κυβέρνησης καταργήθηκε η σύντομη αποσβεστική προθεσμία και πλέον υπουργοί και υφυπουργοί έχουν τον ίδιο χρόνο παραγραφής αδικημάτων με τους πολίτες. Καμία δήθεν ευαίσθητη και προοδευτική κυβέρνηση δεν το έκανε» ανταπάντησε ο Παύλος Μαρινάκης.

