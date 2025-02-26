Σταϊκούρας: Το αίτημα της κοινωνίας για αλήθεια και δικαιοσύνη είναι δίκαιο

«Το αίτημα της κοινωνίας για ανάδειξη της αλήθειας και της δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών είναι δίκαιο, εύλογο, υγιές και πάνδημο», δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, σε ραδιοφωνική συνέντευξή του.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών συμπλήρωσε: «είναι απολύτως ανθρώπινο η κοινωνία να συμπαραστέκεται στους συγγενείς των θυμάτων. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει όλοι μας να αποφεύγουμε λογικές και πρακτικές κοινωνικού διχασμού και αυτοματισμού. Απαιτείται ενσυναίσθηση, απόλυτος σεβασμός στους συγγενείς των θυμάτων, σοβαρότητα και ψυχραιμία».

Σε ερώτηση για το πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ), ο κ. Σταϊκούρας απάντησε ότι ο σκοπός ίδρυσης του ΕΟΔΑΣΑΑΜ είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των μεταφορών.

Όπως είπε: «Στο πόρισμα αυτό, τα δύο από τα τρία μέλη προέρχονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ΕRΑ). Ο Οργανισμός έχει ήδη προχωρήσει σε συστάσεις προς τη χώρα μας με πόρισμα, το οποίο εξέδωσε τον Οκτώβριο του 2023. Στη βάση αυτού, έχουμε συμφωνήσει σε ένα σχέδιο δράσης, από τον Απρίλιο του 2024 και το οποίο σήμερα υλοποιούμε και παρουσιάζουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά δίμηνο. Τους μήνες Σεπτέμβριο, Νοέμβριο του 2024 και Ιανουάριο του 2025 έχουμε παραδώσει στους Ευρωπαίους τις εκθέσεις επί της προόδου ενίσχυσης της ασφάλειας των μεταφορών. Και είμαστε σε καλό δρόμο, όπως επιβεβαιώνει και ο ΕRΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως, οι παθογένειες είναι χρόνιες, είναι διαχρονικές και θέλουν υπομονή και επιμονή».

Σε ερώτηση για τα νέα λεωφορεία, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών απάντησε:

«Έχουμε δεσμευθεί για 950 καινούργια λεωφορεία στους δρόμους της Αττικής έως το τέλος του καλοκαιριού του 2025. Σήμερα θα βγουν άλλα 27 νέα 18μετρα λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας, που θα αντικαταστήσουν ένα σημαντικό κομμάτι του γερασμένου στόλου. 'Αρα, σήμερα είμαστε στα 405 καινούργια λεωφορεία και τρέχουμε και καινούργιο διαγωνισμό από το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε να έχουμε άλλα 125 λεωφορεία το καλοκαίρι του 2026».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.