«Η Ελλάδα δίνει συνεχώς ιδιαίτερη έμφαση στη διασφάλιση των δικαιωμάτων της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, μιας θρησκευτικής μειονότητας σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης», δήλωσε σήμερα ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κώτσηρας στη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου της 58ης Συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

«Τα μέλη απολαμβάνουν τόσο ειδικής προστασίας ως θρησκευτική μειονότητα σύμφωνα με την εν λόγω Συνθήκη όσο και από τα πλήρη δικαιώματά τους ως Έλληνες και πολίτες της ΕΕ. Και από αυτό το βήμα, θα ήθελα να επαναλάβω τη σταθερή υποστήριξη της Ελλάδας για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού σύμφωνα με τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτή η λύση θα ήταν η καλύτερη εγγύηση για τα δικαιώματα όλων των Κυπρίων», πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι δηλώσεις του, έρχονται μία μέρα, αφότου ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας και Επικεφαλής της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Mehmet Kemal Bozay μίλησε για Έλληνες Πολίτες «τουρκικής καταγωγής» που ζουν στα Δωδεκάνησα και τα δικαιώματα τους παραβιάζονται σοβαρά από την Ελλάδα.

Παράλληλα, ο Τούρκος υφυπουργός, μίλησε για βασικά δικαιώματα και ελευθερίες της «τουρκικής μειονότητας» στη «Δυτική Θράκη» που επίσης δε γίνονται σεβαστά ενώ αναφέρθηκε και σε «Τουρκοκυπρίους» για τους οποίους η διεθνής κοινότητα θα πρέπει, σύμφωνα με τα λεγόμενα του να επαναβεβαιώσει φυσικά δικαιώματα.

Ο Bozay, αναλυτικότερα, τοποθετήθηκε διαδικτυακά στην έναρξη της 58ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και μίλησε για «τουρκοκύπριο λαό» που στερήθηκε τα φυσικά του δικαιώματα, όπως η κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς υπό την απειλή όπλων το 1963.

Με βάση το παραπάνω, ζήτησε να τερματιστεί αυτή «η συστηματική παραβίαση, συμπεριλαμβανομένων των απάνθρωπων εμπάργκο και της άδικης απομόνωσης» του.

Συνέχισε λέγοντας ότι τα πιο βασικά δικαιώματα και ελευθερίες της «Τουρκικής μειονότητας» στη «Δυτική Θράκη» και των Ελλήνων πολιτών «τουρκικής καταγωγής» που ζουν στα Δωδεκάνησα έχουν παραβιαστεί σοβαρά

Κλείνοντας κάλεσε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ να αναλάβει δράση για να διασφαλίσει ότι η «εθνοτική ταυτότητα» και τα δικαιώματα των 'Τούρκων' εκεί γίνονται δεόντως σεβαστά από την Ελλάδα.

Πηγή: skai.gr

