Δένδιας: Πυλώνας της «Ατζέντας 2030» η μέριμνα για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, παρέστη σήμερα, Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, στην τελετή εγκαινίων του συγκροτήματος Στρατιωτικών Οικημάτων Αξιωματικών (ΣΟΑ) στο στρατόπεδο «Καραϊσκάκη Β'», στο Χαϊδάρι.

Αναφερόμενος στην ”Ατζέντα 2030” τόνισε ότι αποτελεί «μια συνολική μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας, ως προς τα οπλικά συστήματα, ως προς τη δομή Δυνάμεων, ως προς τα εξοπλιστικά συστήματα του μέλλοντος, ως προς την καινοτομία» και προσέθεσε: «Όμως υπάρχει ένας πολύ σημαντικός πυλώνας σε αυτή την Ατζέντα: ο τρίτος πυλώνας, που αφορά το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Τον κύριο, μέγιστο και απαραίτητο πολλαπλασιαστή της ισχύος τους. Δηλαδή, τις γυναίκες και τους άνδρες που αποτελούν το προσωπικό μας, τους ανθρώπους που φορούν την έντιμη στολή του στελέχους των Ενόπλων μας Δυνάμεων».

«Η βελτίωση των συνθηκών ζωής αυτών των ανθρώπων αποτελεί για την ”Ατζέντα 2030” μέγιστη προτεραιότητα» ξεκαθάρισε ο υπουργός.

«Σήμερα εγκαινιάζουμε τρία νέα συγκροτήματα εδώ στο Χαϊδάρι. Συγχρόνως όμως κάνουμε κάτι ευρύτερο. Εκσυγχρονίζουμε συνολικά τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτό το οικιστικό σύνολο. Διαμορφώνουμε, δηλαδή, μια ολοκληρωμένη δομή υποστήριξης, με δημιουργία χώρων πλυντηρίου αυτοκινήτων, πρατηρίου καυσίμων. Όλων αυτών των χώρων που είναι απαραίτητοι για να μπορέσει αυτό το οικιστικό συγκρότημα να υπηρετήσει τις ανάγκες των στελεχών μας» ανέφερε.

«Και, βέβαια», προσέθεσε, «ο βρεφονηπιακός σταθμός είναι απαραίτητος. Η χώρα αντιμετωπίζει ως μέγιστη πρόκληση την υπογεννητικότητα. Δεν μπορούμε όμως να ζητάμε από τη νέα στρατιωτική οικογένεια να προχωρήσει εάν δεν την στηρίζουμε σε αυτήν της την προσπάθεια. Κι αυτό θα κάνουμε».

Ξεκαθάρισε ότι «δεν μιλάμε για μια αποσπασματική παρέμβαση» καθώς «η πρώτη φάση αφορά περίπου 1.000 κατοικίες» ενώ θα «ακολουθήσουν μέχρι το 2030 1.000 κάθε χρόνο».

«Η προτεραιότητά μας πάντοτε είναι οι εθνικά ευαίσθητες περιοχές, δηλαδή η Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου» συμπλήρωσε.

«Η στρατιωτική οικογένεια, η οικογένεια γενικά είναι θεμέλιο αυτής της κοινωνίας. Οφείλουμε όλοι να τη στηρίξουμε με την αγάπη μας και το ενδιαφέρον μας» κατέληξε.

Στην τελετή των εγκαινίων πραγματοποιήθηκε αγιασμός από τον Μητροπολίτη Νικαίας Αλέξιο.

Παρευρέθησαν ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο βουλευτής Δημήτρης Καλογερόπουλος, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, εκπρόσωποι των αρχηγών ΓΕΝ και ΓΕΑ, ο δήμαρχος Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος, ο διοικητής της ΑΣΔΥΣ αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής, καθώς και επίτιμοι αρχηγοί και εν ενεργεία και απόστρατοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί.

Κατά την τελετή εγκαινιάστηκαν σήμερα τρία νέα συγκροτήματα, με συνολικά 37 διαμερίσματα. Επιπλέον όσων έχουν κατασκευαστεί ή βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή τους, έχουν χωροθετηθεί και άλλα τέσσερα συγκροτήματα, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των διαμερισμάτων του οικισμού σε 172.

Ο οικισμός στο στρατόπεδο «Καραϊσκάκη Β' » καταλαμβάνει έκταση 93 στρεμμάτων. Αποτελείται από συνολικά 16 κτίρια, τα οποία είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή τους, διαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτό μια αυτοτελή κοινότητα.

Πέραν αυτών, 5 υφιστάμενα κτίρια τα οποία έπαυσαν να έχουν χρήση ως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, διαμορφώθηκαν ή διαμορφώνονται σε διαμερίσματα.

Ο οικισμός διαθέτει μια σειρά χώρων εξυπηρέτησης οι οποίοι δεν απευθύνονται μόνο στους κατοίκους της κοινότητας: πρατήριο καυσίμων, πλυντήριο-λιπαντήριο οχημάτων, πολυκατάστημα, καφετέρια, παιδική χαρά και σούπερ μάρκετ.

Πέραν όλων, η σημαντικότερη μελλοντική σχεδίαση αφορά στην κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού. Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μελά έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη δωρεά προκειμένου ο βρεφονηπιακός σταθμός σε λίγους μήνες να ξεκινήσει να κατασκευάζεται, αποτελώντας μια ουσιαστική και ταυτόχρονα εμβληματική παροχή για τις οικογένειες των στελεχών που διαμένουν στη Δυτική Αττική.

Το σύνολο των κατασκευών, είτε πρόκειται για καινούργια κτίρια είτε για υφιστάμενα τα οποία μετατράπηκαν σε διαμερίσματα, διαθέτουν χαρακτηριστικά τα οποία τα κατατάσσουν στην ενεργειακή κατηγορία Α, μειώνοντας τις απαιτήσεις σε κατανάλωση ενέργειας και ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του οικισμού.

