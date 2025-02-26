Τηλεφωνική συνομιλία Μητσοτάκη – Ερντογάν

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα Μητσοτάκης και Ερντογάν.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τηλεφώνησε για να ευχηθεί στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του και κλείνει τα 71 έτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.