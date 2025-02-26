Λογαριασμός
Τηλεφωνική συνομιλία Μητσοτάκη – Ερντογάν

Ο λόγος επικοινωνίας των δύο ηγετών Ελλάδας - Τουρκίας

επικοινωνία

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα Μητσοτάκης και Ερντογάν.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τηλεφώνησε για να ευχηθεί στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του και κλείνει τα 71 έτη. 

Πηγή: skai.gr

