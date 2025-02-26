Τηλεφωνική συνομιλία Μητσοτάκη – Ερντογάν

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα Μητσοτάκης και Ερντογάν.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τηλεφώνησε για να ευχηθεί στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του και κλείνει τα 71 έτη.
Πηγή: skai.gr
