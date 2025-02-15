«Ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα -Πύργος αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία, όπως ακριβώς είχαμε δεσμευτεί, μέσα στο 2025, με την πρόοδο του να έχει ξεπεράσει σήμερα το 70%», αναφέρει σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Ειδικότερα, τα 65 χλμ., που αφορούν στο οδικό τμήμα Πύργος - Αλισσός, προβλέπεται να ολοκληρωθούν στις 31 Ιουλίου 2025 και να αποδοθούν άμεσα σε χρήση και λειτουργία. Το υπολειπόμενο οδικό τμήμα Αλισσός - Μιντιλόγλι, μήκους 10 χλμ., προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου 2025.

Όπως τονίζει ο κ Σταϊκούρας με την ολοκλήρωση του συνολικού έργου θα βελτιωθούν ουσιαστικά οι κυκλοφοριακές συνθήκες και η προσβασιμότητα στους οικισμούς της ευρύτερης περιοχής των Νομών Ηλείας και Αχαΐας, ενισχύοντας τα επίπεδα οδικής ασφάλειας και μειώνοντας τις χρονοαποστάσεις.

Περαιτέρω, ο εν λόγω οδικός άξονας θα έχει σημαντικό αναπτυξιακό πρόσημο για ολόκληρη την Δυτική Ελλάδα, συμβάλλοντας στην τουριστική ανάπτυξη και βελτιώνοντας τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Επισημαίνεται ότι με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα υλοποιηθούν πρόσθετες συμπληρωματικές εργασίες στον αυτοκινητόδρομο, εντός των ορίων του έργου Παραχώρησης, οι οποίες περιλαμβάνουν επέκταση και ασφαλτόστρωση παράπλευρου οδικού δικτύου και διαμορφώσεις κόμβων. Εκτός του ορίου του Έργου Παραχώρησης, θα υλοποιηθούν - μεταξύ άλλων - και αντιπλημμυρικά έργα που εκτείνονται κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Πύργος.

Προετοιμάζεται και το Πύργος -Τσακώνα

Ο κ Σταϊκούρας ανακοινώνει επίσης ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα εκκινήσει άμεσα τις διαδικασίες ανεύρεσης χρηματοδότησης για τον οδικό άξονα Πύργος - Κόμβος Αλφειού - Καλό Νερό - Τσακώνα, ενώ θα ζητηθεί από την Παραχωρησιούχο εταιρεία η υποβολή προτάσεων για την επέκταση κατασκευής του, συνεκτιμώντας τους όρους, την εφικτότητα οικονομικής διαχείρισης και τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με τον τρόπο αυτό, σημειώνει ο Υπουργός, τίθενται οι βάσεις για να κλείσει ο δακτύλιος των αυτοκινητοδρόμων της Πελοποννήσου, της Ολυμπίας Οδού και του Μορέα, ένα εθνικό όραμα την υλοποίηση του οποίου ξεκίνησαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας με τις συμβάσεις παραχώρησης και σήμερα παίρνει σάρκα και οστά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

