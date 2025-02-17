«Η ΥΠΑ προβαίνει διαρκώς σε ενέργειες για την ενίσχυση του προσωπικού στον κλάδο ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας» τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας απαντώντας σε σχετική Επίκαιρη Ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Χρήστου Κατσώτη, στην Ολομέλεια.

Ο υπουργός, ανέφερε ότι το 2023 έγιναν 35 προσλήψεις και το 2024 άλλες 29 προσλήψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, ενώ με τον πρόσφατο νόμο 5149/2024 που ψηφίσθηκε προβλέφθηκε ειδική διαδικασία προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, δημιουργώντας ταχύτερες διαδικασίες και με πρόβλεψη να αντλείται προσωπικό σε βάθος τριετίας. Σε εφαρμογή αυτής της νομοθετικής ρύθμισης δημοσιεύτηκε το 2024 νέα προκήρυξη, η 2Γ/2024, για επιπλέον 97 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε τρία στάδια, αρχής γενομένης από τώρα, 4 Μαρτίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2025. Με αυτές τις ενέργειες, είπε ο Υπουργός διασφαλίζουμε την απρόσκοπτη πρόσληψη ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανακύπτουσες επιχειρησιακές ανάγκες μέχρι το 2028.

Ο κ. Σταϊκούρας,, ενημέρωσε ότι μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2025 θα έχει ολοκληρωθεί η αρχική εκπαίδευση αυτών που προσελήφθησαν το 2024 και οι οποίοι θα στελεχώσουν μονάδες τόσο των Αθηνών, όσο και των περιφερειακών αεροδρομίων. Επιπρόσθετα, όπως είπε, ολοκληρώθηκαν 13 εσωτερικές μετατάξεις από άλλους κλάδους της ΥΠΑ και 11 εξωτερικές μετατάξεις από διάφορους κλάδους του ελληνικού Δημοσίου για την κάλυψη των αναγκών, ενώ παράλληλα στην ΥΠΑ υφίσταται ετήσιο σχέδιο κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών περιφερειακών αεροδρομίων με μετακινήσεις προσωπικού από άλλες μονάδες με επαρκή στελέχωση, με στόχο να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή του έργου για τη λειτουργία των αεροδρομίων. Ο υπουργός, αναγνώρισε ότι άμεση λύση στο θέμα της πρόσληψης εναέριων ελεγκτών δεν μπορεί να υπάρξει όπως έχει αναγνωρίσει με δημόσιες τοποθετήσεις, αλλά και στην Επιτροπή της Βουλής ο ίδιος ο πρόεδρος της ΥΠΑ, καθώς αυτό αφέθηκε να οξυνθεί σε βάθος 15ετίας.

Αναφορικά με τα έργα αναβάθμισης εξοπλισμού ασφαλείας, ο κ. Σταϊκούρας κατέθεσε στα Πρακτικά το δελτίο Τύπου της 1ης Φεβρουαρίου 2025, όπως δόθηκε στη δημοσιότητα από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για κάθε ένα έργο.

Σχετικά με την αναφορά του βουλευτή για την μη ύπαρξη λειτουργικού συστήματος που να χρησιμοποιείται για προειδοποίηση εμπλοκών και ότι ο ελεγκτής δεν λαμβάνει καμία ειδοποίηση από το σύστημα ότι αεροσκάφη βρίσκονται σε πορεία σύγκρουσης, ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι αμέσως μόλις «γίναμε κοινωνοί αυτού του θέματος, όπως επιβεβαιώνουν οι ίδιοι οι ελεγκτές, συγκαλέσαμε σύσκεψη στο Υπουργείο και με την ΥΠΑ και με την ΑΠΑ. Το σύστημα αυτό είναι λειτουργικό και τεχνικά διαθέσιμο σε όλες τις φάσεις της πτήσης από το 1999. Από το 1999 είναι λειτουργικό και τεχνικά διαθέσιμο, αλλά βάσει των υφιστάμενων καθιερωμένων επιχειρησιακών διαδικασιών, δεν αξιοποιείται στην τερματική περιοχή Αθηνών και ως εκ τούτου, δεν χρησιμοποιείται από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Η απόφαση περί μη επιχειρησιακής εκμετάλλευσης οφείλεται στην παραγωγή ψευδών συνεγέρσεων από εγκαταστάσεώς τους το 1999 και αυτά είναι η κύρια αιτία που δεν ετέθη θέμα χρήσης τους στο υπάρχον σύστημα».

Δηλαδή, όπως είπε ο υπουργός, «τίθεται ένα θέμα σήμερα, το οποίο εμείς δεν το προσπερνάμε, παρά το γεγονός ότι είναι η ίδια κατάσταση από το 1999. Σε κανονιστικό επίπεδο και με βάση τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και εποπτικούς ελέγχους που έχουν διεξαχθεί από την ΑΠΑ, υπάρχει συμμόρφωση της ΥΠΑ με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία. Δεν απαιτείται πιστοποίηση αυτού του συστήματος, καθώς το σύστημα αεροναυτιλίας που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά πληρότητας στις προδιαγραφές του κατασκευαστή για τη συγκεκριμένη επιχειρησιακή χρήση».

Ο κ. Σταϊκούρας διαβεβαίωσε ότι «σε τεχνικό επίπεδο - δεν θα αφήσουμε τίποτα να περάσει έτσι- ήδη διερευνώνται από την ΥΠΑ οι πλέον πρόσφορες λύσεις για την επέκταση χρήσης αυτού από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας της Προσέγγισης Αθηνών, στη βάση των δυνατοτήτων του υπάρχοντος εγκατεστημένου συστήματος διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας. Εφόσον αξιολογηθεί ως τεχνικά εφικτό και επιχειρησιακά ασφαλές και λειτουργικό, η ΥΠΑ θα προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την ευρύτερη επιχειρησιακή εκμετάλλευση του συγκεκριμένου εργαλείου από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας της Προσέγγισης Αθηνών. Και αυτό θα είναι ένα επιπλέον δίκτυ ασφαλείας, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες για την ασφαλή διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Ήδη στην ανακοίνωση που έβγαλαν οι ελεγκτές, οι εργαζόμενοι, αναφέρονται σε αυτή τη σύσκεψη που έγινε και στην πρόθεσή μας να ενισχύουμε ακόμα περισσότερο την ασφάλεια».

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης, από την δική του πλευρά αναφέρθηκε στις ελλείψεις προσωπικού ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, στην αύξηση του ωριαίου ορίου πτήσεων στα αεροδρόμια που απαιτούν οι αεροπορικές εταιρείες, αλλά και στον απαρχαιωμένο, όπως είπε, εξοπλισμό όπου υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας, σύμφωνα με τις καταγγελίες των. Η κατάσταση αυτή ανέφερε ο βουλευτής μπορεί «να οδηγήσει σε «Τέμπη του αέρα» καθώς οι οργανικές θέσεις στον κλάδο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας είναι συνολικά 700 και καλύπτονται λιγότερες από 600, ενώ τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει κύμα συνταξιοδοτήσεων λόγω του μεγάλου μέσου όρου ηλικίας του προσωπικού.

Ειδικότερα ανέφερε ότι στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών - Μακεδονίας υπάρχει ακραία έλλειψη προσωπικού, αφού στελεχώνονται μόνο οι 140 από τις 220 θέσεις που έπρεπε να καλύπτονται, ώστε να είναι ανοιχτοί όλοι οι τομείς ελέγχου περιοχής. Επίσης, πολλά περιφερειακά αεροδρόμια λειτουργούν με βάρδιες ενός μόνο Ελεγκτή, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει ούτε διάλειμμα, ενώ εργαζόμενοι δουλεύουν επί 7 συνεχείς ημέρες χωρίς ρεπό. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι ενώ υπάρχουν αυτά τα σοβαρά προβλήματα, η διοίκηση της ΥΠΑ τα τελευταία χρόνια προχώρησε σε αύξηση των αεροσκαφών που προβλέπεται να αφιχθούν στο Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» μέσα σε μια ώρα, αρχικά από 22 σε 28 και στη συνέχεια σε 30, μετά από πίεση των αεροπορικών εταιρειών για να μην χάσουν τα κέρδη τους. Ο Χρ. Κατσώτης σημείωσε ακόμα ότι με τη σύσταση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας καταργήθηκαν οι αεροπορικές αρχές που έλεγχαν τις αερομεταφορές και αυτές αντικαταστάθηκαν από ιδιωτικές εταιρείες.

Τόνισε ότι με βάση καταγγελίες δεν υπάρχει λειτουργικό σύστημα που να χρησιμοποιείται για την προειδοποίηση εμπλοκών και ο ελεγκτής που εργάζεται δεν λαμβάνει καμία ειδοποίηση από το σύστημα ότι αεροσκάφη βρίσκονται σε πορεία σύγκρουσης και σχολίασε πως «η ασφάλεια στις πτήσεις συντρίβεται στις μυλόπετρες του κόστους - οφέλους»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

