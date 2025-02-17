Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια η ένταξη της Θρασκιά στο ΠΑΣΟΚ - Οι αλλαγές στην αριθμητική της Βουλής

Του Γιάννη Ανυφαντή

Με μία επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης την προσχώρηση και ένταξη της βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης, Ράνιας Θρασκιά, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Η ανάγνωση της επιστολής από τον προεδρεύοντα στην ολομέλεια σήμερα το απόγευμα, σήμανε και επίσημα, την αύξηση της δύναμης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ στους 32 βουλευτές, με τους ανεξάρτητους να μειώνονται στους 22. Είχε προηγηθεί η συνάντηση της Ράνιας Θρασκιά με τον Νίκο Ανδρουλάκη το πρωί στη Θεσσαλονίκη, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για συμπόρευση με στόχο την «γενναία πολιτική αλλαγή». «Αυτό έχει ανάγκη ο τόπος. Για να φύγουμε από τις ανισότητες και να πάμε σε μία εποχή όπου θα υπάρχει σεβασμός στους θεσμούς, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ισχυρό κοινωνικό κράτος. Οι πολίτες αυτό θέλουν και αυτό θα πετύχουμε ενώνοντας τις δυνάμεις μας», πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Η αριθμητική της Βουλής

Νέα Δημοκρατία: 156

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: 32

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: 26

ΚΚΕ: 21

Ελληνική Λύση: 11

Νέα Αριστερά: 11

Νίκη: 10

Πλεύση Ελευθερίας: 6

Σπαρτιάτες: 5

Ανεξάρτητοι: 22

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.