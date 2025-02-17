Γεωργιάδης: Πάμε για νέο ρεκόρ μεταμοσχεύσεων το 2025

«Πάμε για νέο ρεκόρ μεταμοσχεύσεων και το 2025», είπε ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο επεξεργασίας, από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, νομοσχεδίων με τα οποία κυρώνονται συμφωνίες της Ελληνικής με την Κυπριακή Δημοκρατία, στον τομέα των μεταμοσχεύσεων και τον τομέα των διασταυρούμενων μεταμοσχεύσεων νεφρού.

Τα σχετικά νομοσχέδια έγιναν δεκτά με μεγάλη πλειοψηφία από τους εκπροσώπους των κομμάτων στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής («ναι» από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, «παρών» από ΚΚΕ και ΚΟ Νίκη, και «επιφύλαξη» από τα υπόλοιπα κόμματα).

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, η κυβέρνηση της ΝΔ παρέλαβε τις μεταμοσχεύσεις στους 4 δότες ανά εκατομμύριο κατοίκων, τους ανέβασε στους 10,7 το 2024, και, «απ' ό,τι φαίνεται από τα πρώτα στοιχεία του πρώτου μήνα του 2025, το 2025 θα έχουμε νέο ρεκόρ μεταμοσχεύσεων». Πρόσθεσε, δε, ότι επειδή θέλουμε να φτάσουμε το «20» των βορείων χωρών, έχουμε λάβει μία σειρά μέτρων:

Προσλάβαμε στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων 20 συντονιστές, που είναι ειδικοί γιατροί και ενημερώνουν συγγενείς και προσωπικό των νοσοκομείων, Εγκρίναμε πρόγραμμα 20 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΟΜ, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, για να γίνει όλο το σύστημα μεταμοσχεύσεων απολύτως ψηφιακό, για διαφάνεια και ταχύτητα, Ετοιμάζουμε ένα πρόγραμμα αποστολής μαζικών μηνυμάτων στα κινητά όλων των συμπολιτών μας, οι οποίοι θα μπαίνουν με κωδικούς του TaxisNet, και θα δηλώνουν εάν θέλουν ή δεν θέλουν να είναι δότες, ώστε να φτιάξουμε μια πολύ μεγάλη βάση δεδομένων, που θα μας οδηγήσει γρήγορα στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έτσι, πρόσθεσε, θα ξεπεράσουμε και το παλαιό ζήτημα που είχε δημιουργηθεί με τη λεγόμενη «εικαζόμενη συναίνεση».

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης, που όπως είπε είναι δότης συμβατών οργάνων και μυελού των οστών, ενεθάρρυνε «όλους τους βουλευτές του κοινοβουλίου να το κάνουνε εάν δεν το έχουν κάνει. Είναι ντροπή για την Ελλάδα να μην είμαστε στους 20 δότες ανά εκατομμύριο, όσο είναι οι βόρειες χώρες. [. . .] Το να δίνουμε ζωή, πριν "φύγουμε", σε άλλους συμπολίτες μας νομίζω είναι μια καταπληκτική πράξη ανθρώπινης αλληλεγγύης».

Τέλος, και με αφορμή κριτική για την υγειονομική κάλυψη προσφυγόπουλων στη Σάμο, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως «η ιδέα ότι δεν σου δίνουμε περίθαλψη γιατί είσαι λαθρομετανάστης είναι ψευδής. [. . .] Η Ελλάδα είναι μία χώρα πολιτισμού, και όποιος έχει ανάγκη περίθαλψης την λαμβάνει». Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι «όποιος μπαίνει παράνομα σε μία χώρα έχει παραβιάσει την νομοθεσία της χώρας. Γι' αυτό και τους ονοματίζω λαθρομετανάστες και όχι μετανάστες "σκέτο". Τα έχω πει πολλές φορές. Οι απόψεις μου είναι πάντα οι ίδιες και δεν έχουν αλλάξει ποτέ» είπε ο κ. Γεωργιάδης.-

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

