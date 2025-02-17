Μπακογιάννη: ‘Η γινόμαστε Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης ή χάνουμε το τρένο

«‘Η τώρα γινόμαστε Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης ή έχουμε χάσει το τρένο οριστικά» τόνισε η πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη μιλώντας στη σύνοδο που διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στη Θεσσαλονίκη.

Η κ. Μπακογιάννη επισήμανε ότι «τα ξυπνητήρια χτύπησαν, οι καμπάνες χτύπησαν, τώρα πλέον χτυπάει το καμπαναριό και είναι η ώρα η Ευρώπη να συνειδητοποιήσει τις αδυναμίες της και να διαβάσει σοβαρά αυτά τα οποία λέγονται και γράφονται εδώ και πολύ καιρό, δηλαδή να εφαρμόσει αυτά τα οποία προτείνουν η έκθεση Ντράγκι και η έκθεση Λέτα.

Επίσης, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες αλλαγές σε επίπεδο βιομηχανίας, εμπορίου και συνολικής πολιτικής λέγοντας: «Δεν γίνεται για παράδειγμα, όπως εκτιμά το ΔΝΤ οι εσωτερικοί φραγμοί στην Ευρώπη να ισοδυναμούν με διευρωπαϊκό δασμό 45% για τη μεταποίηση και 110% για τις υπηρεσίες. Δεν μπορεί το εμπόριο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι λιγότερο από το μισό του εμπορίου μεταξύ των πολιτειών των ΗΠΑ. Δεν μπορούμε να καθόμαστε πάνω σε τρισεκατομμύρια αποταμιεύσεων που δεν επιτελούν κανένα σκοπό, όταν η Ευρώπη χρειάζεται επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην αμυντική βιομηχανία και στις νέες τεχνολογίες».

«Αν η Ευρώπη δεν ξεφύγει από αυτό το μονοπάτι που έχει εγκλωβιστεί και είναι αναμφισβήτητα μονοπάτι παρακμής, τότε θα έχουμε οριστικά χάσει το τρένο. Αυτό θα αποφασιστεί εν πολλοίς σε μία εβδομάδα από τις εκλογές στη Γερμανία και λίγο αργότερα από τις εκλογές στη Γαλλία. Γιατί απαιτείται να ξεπεραστούν ριζωμένα ταμπού, να εκχωρήσουν οι χώρες εθνική κυριαρχία στον κεντρικό ευρωπαϊκό σχεδιασμό. Εκτός των άλλων, χρειαζόμαστε πλέον μία κοινή αντίληψη γι' αυτό που ονομάζουμε άμυνα και στρατηγική» συμπλήρωσε.

«Κοινή άμυνα σημαίνει βιομηχανίες που συνεργάζονται, σημαίνει επενδύσεις σε κοινά όπλα και αμυντικά συστήματα. Δεν έχει κανένα νόημα να κατασκευάζονται 10 διαφορετικά όπλα, όταν ουσιαστικά χρειαζόμαστε ένα. Αυτή η συνεργασία πρέπει να υπάρξει και μέχρι τώρα έχουμε δει μόνο ένα δειλό βήμα που έγινε από την κ. Φον ντερ Λάιεν , η οποία ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή θέση ότι το αμυντικό κόστος δεν θα υπολογίζεται στον κεντρικό προϋπολογισμό. Αλλά χρειαζόμαστε να κάνουμε πολλά βήματα ακόμη, για να έχουμε κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Σημαίνει, παραδείγματος χάρη, ότι δεν μπορείς να πουλάς ευρωπαϊκά όπλα σε μη ευρωπαϊκές χώρες που ενδεχομένως θα τα χρησιμοποιήσουν εναντίον ευρωπαϊκών χωρών. Σε περίπτωση που κάποιος δεν κατάλαβε, εννοώ τους Meteor» ανέφερε η κ. Μπακογιάννη.

Καταλήγοντας η πρώην υπουργός τόνισε: «Tώρα είναι η ώρα του συναγερμού. Τώρα είναι η ώρα που η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει και δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από την δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν οι ηγεσίες που υπήρχαν μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάθε κρίση παράγει και την ηγεσία που της χρειάζεται και αυτή τη στιγμή αναμφισβήτητα η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίση. Αυτή την κρίση οφείλει να την δει ως ευκαιρία. Μπορούμε, φτάνει να σηκώσουμε ανάστημα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

