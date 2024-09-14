Νίκος Παππάς - 88η ΔΕΘ: Προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το ιδιωτικό χρέος και τη στέγη

Τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και το ζήτημα της στέγης, θα παρουσιάσει ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Νίκος Παππάς, στη συνάντηση που θα έχει το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην 88η ΔΕΘ.

Σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο κ. Παππάς αναμένεται να απευθύνει πρόσκληση στις προοδευτικές δυνάμεις να συμπράξουν στη στήριξη νοικοκυριών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, βάζοντας τα θεμέλια της προοδευτικής προγραμματικής (και μετέπειτα, εκλογικής) συνεργασίας.

Για το ιδιωτικό χρέος

Σχετικά με το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει στοιχεία που δείχνουν ότι το συνολικό ιδιωτικό χρέος (νοικοκυριών και επιχειρήσεων), έχει αυξηθεί πάνω από 10% από το 2019 και θα διατυπώσει τις εξής προτάσεις:

1. Για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

Θέσπιση υποχρεωτικής αποδοχής της ρύθμισης από μέρους των servicers και των funds κατ' ελάχιστον για τους ευάλωτους τους οφειλέτες.

2. Προστασία ευάλωτων δανειοληπτών

Αύξηση των εισοδηματικών κριτηρίων, υπολογίζοντας τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης όπως αυτές προσδιορίζονται από τους επίσημους δείκτες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), προσαυξημένες τουλάχιστον σε ποσοστό από 50% κατ' ελάχιστον.

3. Προστασία πρώτης κατοικίας

Καθορισμός κριτηρίων για δυνατότητα σταδιακής διαγραφής του χρέους, τουλάχιστον για τους δανειολήπτες που έχουν περιέλθει σε μακρά περίοδο ευαλωτότητας, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αυτόματα και τη ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας αυτών.

4. Πτωχευτικός νόμος

Κατάργηση του νόμου 4738/2020 και αντικατάστασή του από το νέο πτωχευτικό δίκαιο που θα προκρίνει την επιλογή της αναδιάρθρωσης των οφειλών έναντι της ρευστοποίησης που είναι η επιλογή του σημερινού. Δυνατότητα και για τα φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα να απαλλαχθούν αυτόματα μετά την πάροδο της τριετίας από το χρονικό σημείο που ορίζει ως αφετηρία κατά βάση η κήρυξη πτώχευσης

5. Νόμος εγγυοδοτικού σχήματος Ηρακλή

Αλλαγές στον Νόμο 4649/2019 στην κατεύθυνση της διαφάνειας και λογοδοσίας του ΥΠΟΙΚ, ΟΔΔΗΧ, ΓΓΛΚ στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, στον καθορισμό τακτικών επαναξιολογήσεων των business plan των τιτλοποίησεων και καταγραφής της υπαιτιότητας των τυχών αποκλίσεων, στην αναδιάταξη του waterfall εξυπηρέτησης των ομολόγων σε περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων διαχειριστικής ευθύνης.

Για τη Στέγη

Για το ζήτημα της Στέγης θα αναφέρει ότι τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 50% την τελευταία πενταετία. Ότι ένας στους δύο Έλληνες είχε το 2023 ληξιπρόθεσμες οφειλές στα έξοδα στέγασής του (στεγαστικό δάνειο ή ενοίκιο, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας ή ενοίκια), όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος της Ε.Ε. είναι 9,2%. Ότι η Ελλάδα ανήκει στην τελευταία στάθμη της Ε.Ε. στη στεγαστική πολιτική, δαπανώντας μόνο το 0,3% του ΑΕΠ της για το στεγαστικό (το μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου) και λόγω της αδυναμίας του εξωδικαστικού να λύσει το θέμα ακολουθούν πλειστηριασμοί ακίνητων με κύρια απώλεια την α' κατοικία.

Οι προγραμματικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Τη δημιουργία Υφυπουργείου Στεγαστικής Πολιτικής.

Την ανασύσταση του ΟΕΚ.

Την αποτροπή πλειστηριασμών και την προστασία της α΄ κατοικίας

Την αύξηση της επιδότησης ενοικίου

Προγράμματα για τη δημιουργία δημόσιας κοινωνικής στέγης.

Εξάλειψη της αστεγίας.

Κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών & δημόσιων υπαλλήλων σε πιεσμένες περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

