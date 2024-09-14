Προς κύρωση από το ελληνικό Κοινοβούλιο βαίνει η σύμβαση Ελλάδας-Ιαπωνίας «για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και την αποτροπή της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής».

Το σχετικό νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή χθες, Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου, η επεξεργασία του από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου, ενώ αναμένεται να συζητηθεί και να τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Σώματος την Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.