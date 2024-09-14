Την ανάγκη να διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, επισήμανε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παππάς, στη διάρκεια της συνάντησης του με τον πρόεδρο της ΔΕΘ- Helexpo Τάσο Τζήκα.

Ο δημόσιος χαρακτήρας δεν επιτυγχάνεται στο 100% με τη μέθοδο της ΣΔΙΤ, που θα γίνει το έργο της ανάπλασης του συνεδριακού και εκθεσιακού κέντρου, είπε και παρατήρησε πως «δυστυχώς το έργο δεν εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης ώστε να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους».

Τόνισε ότι υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις μετά το 2019, ενώ επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το έργο της ανάπλασης είχε προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς και σημείωσε ότι οι καθυστερήσεις έγιναν για να προχωρήσει με τη μέθοδο της ΣΔΙΤ.

Είπε ακόμα ότι πρέπει να εξασφαλιστούν και περισσότεροι χώροι πρασίνου.

«Η ΔΕΘ δεν είναι απλά ένα εργαλείο ανάπτυξης για την πόλη, είναι η ατμομηχανή, η οποία θέλει όμως και τα βαγόνια για να πηγαίνει και τα έργα υποδομής τα οποία μπορούν να αναπτύξουν τη Θεσσαλονίκη στο ρόλο που της αξίζει, δυστυχώς δεν προχωράνε», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα σε καθυστερήσεις σε έργα υποδομής, τα προβλήματα από την κατασκευή του οδικού άξονα Flyover και επισήμανε ότι «η ΔΕΘ αγωνιά για να κατακτήσει τον ρόλο της μέσα σε μία πόλη η οποία δεν έχει τις απαραίτητες υποδομές, οι οποίες θα συμπλήρωναν και θα ολοκλήρωναν τον ρόλο μιας πόλης που πραγματικά μπορεί να πρωταγωνιστήσει».

Παράλληλα τόνισε την ανάγκη η Θεσσαλονίκη να κοιτάξει δυνατά και αξιόπιστα και προς τον βορρά.

Μετά τη συνάντηση ακολουθεί ξενάγηση σε Περίπτερα της 88ης ΔΕΘ.

Τον κ. Παππά πλαισιώνουν 13 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ανάμεσα τους ο Παύλος Πολλάκης, η Θεοδώρα Τζάκρη, Σωκράτης Φάμελλος, Κατερίνα Νοτοπούλου, Χρήστος Γιαννούλης, Ράνια Θρασκιά, Κυριακή Μάλαμα, Καλλιόπη Βέττα, Γιώργος Γαβρήλος, Αλέξανδρος Μεικόπουλος, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιάννης Σαρακιώτης, Γιώργος Καραμέρος και Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

Παππάς: Είμαστε πάντα αισιόδοξοι και τις δυσκολίες έχουμε μάθει να τις ξεπερνάμε συλλογικά

«Είμαστε πάντα αισιόδοξοι εμείς και τις δυσκολίες έχουμε μάθει να τις ξεπερνάμε συλλογικά», απάντησε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παππάς, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3, στο περίπτερο που διαθέτει στην 88η ΔΕΘ.

«Νομίζω ότι και η παρουσία της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας εδώ, στην 88η ΔΕΘ, στέλνει ένα μήνυμα συστράτευσης, ενότητας ακόμα και με τις διαφορετικές μας προσεγγίσεις, αλλά ένα μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι στην καρδιά των εξελίξεων», είπε ο κ. Παππάς.

