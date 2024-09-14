Το ξεκάθαρο πολιτικό της στίγμα αλλά και το όραμα της για ένα μεγάλο και κυβερνών ΠΑΣΟΚ, που μπορεί να ξαναφέρει και πάλι την ελπίδα στη χώρα, έδωσε χθες η υποψήφια για την ηγεσία του Κινήματος Άννα Διαμαντοπούλου, μιλώντας σε εκατοντάδες πολίτες στον Πειραιά. Με έμφαση στη Σοσιαλδημοκρατία, έθεσε ευδιάκριτα όρια “Αριστερή κυβέρνηση με αποτελέσματα δεν ξέρουμε. Η σοσιαλδημοκρατία έφερε τα σημαντικότερα επιτεύγματα σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι το πολιτικό μας πρόσημο. Μιλώ για ένα ΠΑΣΟΚ αυτόνομο, χωρίς ομάδες, χωρίς επαφές στο παρασκήνιο, χωρίς συνιστώσες. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ που οραματίζομαι”.

Η Άννα Διαμαντοπούλου επέμεινε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αλλάξει και να γίνει και πάλι ένα ανοιχτό κόμμα, καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια.“Χρειάζονται συναινέσεις για να πάει μια χώρα μπροστά. Πάνω από όλα το εθνικό συμφέρον. Θέλω να κάνω ένα ΠΑΣΟΚ μεγάλο αύριο και κυβερνών μεθαύριο. Είμαστε ένα κόμμα με ρίζες, με ιστορία, που μπορεί να δώσει την ελπίδα. Όπως το ΄81 το ΠΑΣΟΚ έφερε ελπίδα έτσι και τώρα πρέπει να πούμε τι θελουμε για την επόμενη μέρα. Πάμε να κάνουμε ένα ΠΑΣΟΚ αλλιώτικο, διαφορετικό, που θα ξαναφέρει την ελπίδα στη χώρα.”

Με αφορμή την αλλαγή των ισορροπιών στον ευρωπαϊκό χώρο και την αναδυόμενη απειλή της Ακροδεξιάς, η Άννα Διαμαντοπούλου επέκρινε την στάση της Κυβέρνησης να αγνοεί την έκθεση Ντράγκι “Στην Ελλάδα δεν έγινε καμία συζήτηση. Η έκθεση λέει να κάνει η Ευρώπη αμυντική βιομηχανία. Αυτό είναι δώρο για την Ελλάδα. Ένεση για τη βιομηχανία. Κάθε προμήθεια του κράτους θα πρέπει να συνοδεύεται από εθνικές πολιτικές. Χρειάζεται ένα ισχυρό κράτος που θα ορίζει τις ράγες” .

Οξεία κριτική άσκησε και στους κυβερνητικούς χειρισμούς για τη οικονομία. “Η κυβέρνηση της ΝΔ τι αποτελέσματα έχει πετύχει σε 5 χρόνια;” αναρωτήθηκε και πρόσθεσε στο ίδιο ύφος “Οι εισαγωγές είναι 3 φορές μεγαλύτερες από τις εξαγωγές. Η Ελλάδα δεν παράγει, δεν έχει γίνει το παραμικρό για να μπούμε σε μία παραγωγική διαδικασία.Τι είδαμε ως σχέδιο της Κυβέρνησης στη ΔΕΘ; 45 μέτρα και 3,5 δις. Ζήσαμε μια κυβέρνηση με πάρα πολλές ευκαιρίες. Χρηματοδότηση από covid, χρήματα από ταμείο ανάκαμψης, ΕΣΠΑ. Αντί να παράγουμε, ζούμε με επιδόματα. Ψηφιακά η Ελλάδα είναι 3η από το τέλος σε όλη την Ευρώπη και όσον αφορά τις επιχειρήσεις 2η από το τέλος” είπε χαρακτηριστικά και κατέληξε “το να κάνουμε κριτική στη ΝΔ είναι μια εύκολη δουλειά. Το θέμα είναι να έχουμε μια πρόταση για την επόμενη μέρα”

