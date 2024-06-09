Η ΝΔ αναδεικνύεται πρώτο κόμμα με υψηλό 32%, ο ΣΥΡΙΖΑ δεύτερος με υψηλό 18,2%, και το ΠΑΣΟΚ τρίτο με υψηλό 13,9% σύμφωνα με τα ευρήματα του exit poll του ΣΚΑΪ και της Pulse για τις ευρωεκλογές 2024.

Ιδιαίτερο προβληματισμό δημιουργεί το υψηλό ποσοστό της αποχής. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών το ποσοστό προσέλευσης έως τις 17.30 ήταν στο 32,9%.

Ειδικότερα (εκτιμώμενο εύρος ποσοστού και έδρες):

ΝΔ: 28 με 32% - Έδρες: 7 με 8

ΣΥΡΙΖΑ: 15,2% με 18,2% - Έδρες: 4

ΠΑΣΟΚ: 10,9% με 13,9% - Έδρες: 3

ΚΚΕ: 7,9% με 10,3% - Έδρες: 2

Ελληνική Λύση: 7,6% με 10% - Έδρες: 2

Νίκη: 2,9% με 4,9% - Έδρα: 1

Πλεύση Ελευθερίας: 2,6% με 4,6% - Έδρα: 1

ΜέΡΑ25: 2% με 3,4% - Έδρα 0-1

Νέα Αριστερά: 1,3% με 2,7%

Φωνή Λογικής: 2,2% με 3,6% - Έδρα: 0-1

Δημοκράτες: 0,7% με 1,7%

Πατριώτες: 1,4 με 2,8%

Κόσμος: 0,5% με 1,5%



Σημειώνεται ότι η ενσωμάτωση των στοιχείων θα συνεχίζεται, και γύρω στις 20:40 αναμένεται σαφέστερη εικόνα, τουλάχιστον για τα πρώτα πέντε κόμματα.

Περίπου δύο ώρες αργότερα, στις 23:00, προβλέπεται να υπάρχει πιο σαφής εικόνα σχετικά με το ποια από τα μικρότερα κόμματα θα περάσουν το απαιτούμενο όριο και θα εξασφαλίσουν μία έδρα στην Ευρωβουλή, αν και ίσως να μην έχει ξεκαθαρίσει απόλυτα το τοπίο.

Στο 32,9% ανερχόταν η συμμετοχή στις ευρωεκλογές μέχρι τις 17:30, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση. Συγκριτικά στις εθνικές εκλογές της 23ης Ιουνίου ήταν στο 48,6%.

Ιδιαίτερα υψηλό το ποσοστό της αποχής

Τα πρώτα σχόλια των κομμάτων

Πηγές ΝΔ: Σημαντική νίκη, η μεγαλύτερη σε εύρος στην ιστορία των ευρωεκλογών

Πριν λίγα λεπτά είχαμε την πρώτη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας με αφορμή τα exit polls των Ευρωεκλογών, με πηγές της Πειραιώς να συστήνουν υπομονή, τονίζοντας ότι «πρέπει να περιμένουμε τα επίσημα αποτελέσματα για να σχολιάσουμε πάνω σε μία σαφή εικόνα».

«Το πρώτο δεδομένο είναι ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αυξημένη αποχή», αναφέρει το κυβερνών κόμμα, προσθέτοντας στη συνέχεια: «Ακόμα και στο χειρότερο σενάριο με βάση τα στοιχεία των exit polls, μιλάμε για μία σημαντική νίκη, τη μεγαλύτερη σε εύρος στην ιστορία των ευρωεκλογών, δεδομένου του γεγονότος ότι οι μεγαλύτερες διάφορες μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος που έχουν σημειωθεί από τότε που διεξάγονται ευρωπαϊκές κάλπες ήταν: 9 μονάδες το 2004, 8,8 το 1981 και 9,4 μονάδες το 2019.

Σίγουρα οι πολίτες έδειξαν ότι μας εμπιστεύονται, αλλά, ταυτόχρονα, έστειλαν και ένα μήνυμα ότι έχουν αυστηρές απαιτήσεις για να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα και να διορθώσουμε λάθη και αστοχίες. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να ακούσουμε με ακόμα μεγαλύτερη προσοχή τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες των πολιτών. Να ανταποκριθούμε στα αιτήματα και στις προσδοκίες τους.

Ας μην υποτιμούμε και το τι φαίνεται ότι συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπου τα περισσότερα κυβερνώντα κόμματα καταρρέουν, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τη Γερμανία και τη Γαλλία. Κοινή συνισταμένη η άνοδος της Ακροδεξιάς».

Σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, η Πειραιώς σημειώνει ότι «κάθε κόμμα έχει δικαίωμα να βάζει τον πήχη όπου επιθυμεί, ψηλά ή χαμηλά. Από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ προσεγγίζει τα ποσοστά της εκλογικής συντριβής του, που οδήγησαν τον Αλέξη Τσίπρα σε παραίτηση. Βρίσκεται μάλιστα κατά πολύ κάτω από το 23% των τελευταίων ευρωεκλογών, όταν είχε λάβει 6 έδρες στο Ευρωκοινοβούλιο».

ΣΥΡΙΖΑ: Σαφής αποδοκιμασία της ΝΔ τα exit polls - Διαψεύσθηκαν οι Κασσάνδρες για την κατάρρευσή μας

Για σαφή αποδοκιμασία των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας κάνουν λόγο πηγές από τον ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας, άτυπα, τα exit polls για τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών 2024.

Μιλούν για ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αλλά και για επιβεβαίωση πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρωταγωνιστική δύναμη της ευρύτερης Κεντροαριστερής παράταξης.

Παράλληλα τονίζουν πως διαψεύσθηκαν «οι Κασσάνδρες» που μέχρι πρότινος προέβλεπαν την κατάρρευση του.

Εκτιμούν πως είναι σαφές πως είναι πλέον «στο χέρι» της παράταξης να αναλάβει πρωτοβουλίες για την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου.

Προσθέτουν πως είναι επίσης σαφές πως δεν επιβραβεύτηκε η τακτική του κ. Ανδρουλάκη για μονομέτωπη στόχευση κατά του ΣΥΡΙΖΑ και του Στέφανου Κασσελάκη.

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Αυξάνονται τα ποσοστά για τρίτη συνεχόμενη εκλογή

Εν αναμονή του επίσημου τελικού αποτελέσματος, παράγοντες στη Χαριλάου Τρικούπη προχώρησαν σε ένα πρώτο σχόλιο για τα ευρήματα του Exιt Poll. Για την εκλογική απήχηση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισαν ότι για τρίτη συνεχόμενη εκλογική αναμέτρηση ανεβάζει τα ποσοστά του, αν και όχι τόσο όσο θα ήθελαν, και είναι ένα από τα δύο κόμματα που αυξάνει την εκλογική επιρροή του.

Οι ίδιοι παράγοντες υποστήριξαν ότι η μεγάλη εικόνα είναι πως οι πολίτες έδειξαν δυσαρέσκεια και αποδοκιμασία στην κυβέρνηση της ΝΔ, αφού μειώθηκαν αισθητά τα ποσοστά της από εκείνα των περυσινών εθνικών εκλογών αλλά και από των ευρωεκλογών του 2019.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ επεσήμαναν ότι η καθοδική πορεία των ποσοστών του συνεχίζεται, καθώς έπεσε κάτω από τα ποσοστά των εθνικών εκλογών και των προηγούμενων ευρωεκλογών.

Θεωρούν, δε, τη μεγάλη αποχή μείζον ζήτημα δημοκρατικής λειτουργίας, το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει όλα τα κόμματα.

Ακόμη, στο ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ως έντονα ανησυχητικό στοιχείο την άνοδο που καταγράφουν τα μικρότερα κόμματα στον χώρο της ακροδεξιάς, κατι το οποίο θα πρέπει, επίσης, να απασχολήσει τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου.

Τέλος, επιφυλάσσονται για πιο συγκεκριμένη τοποθέτηση όταν θα διαμορφωθούν τα επίσημα αποτελέσματα.

Πηγή: skai.gr

