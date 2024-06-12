Το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών για τον ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Βούλα Κεχαγιά μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα».

«Το αποτέλεσμα δεν είναι ούτε για γέλια ούτε για κλάματα» είπε η κυρία Κεχαγιά επισημαίνοντας πως μερικώς δικαιώνει το κόμμα. «Διατηρήσαμε τη δεύτερη θέση, παρά το γεγονός πως κάποιοι στοιχημάτιζαν πως θα είμαστε τρίτο κόμμα και πετύχαμε από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απομειώσουμε την εκλογική ισχύ της ΝΔ» επισήμανε.

Τόνισε παράλληλα ότι το κόμμα ανέδειξε το ζήτημα της ακρίβειας, καταθέτοντας δύο προτάσεις για ακρίβεια και φορολογικό. «Θεωρούμε ότι αναδείξαμε το ζήτημα αυτό που ο κ. Μητσοτάκης το έβαζε κάτω από το χαλί» είπε η κυρία Κεχαγιά.

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι θα μπορούσε να καταγράψει ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα μεγαλύτερο αποτέλεσμα στις εκλογές «όμως το ποσοστό δεν μας αποθαρρύνει», ανέφερε. «Δεδομένου ότι τον περασμένο Φεβρουάριο είχαμε μονοψήφια ποσοστά, κάναμε μια ανοδική κούρσα και πιστεύουμε ότι από εδώ και πέρα θα συνεχιστεί αυτή η κούρσα ανόδου.

Για το ίδρυμα Κασσελάκη

Ερωτηθείς για το ίδρυμα κατά της ακροδεξιάς που ανακοίνωσε πως θα ιδρύσει ο Στέφανος Κασσελάκης ανακοινώνοντας την απόφασή του αυτή την ημέρα παρουσίασης του λογότυπου του ιδρύματος Τσίπρας η κυρία Κεχαγιά απάντησε:

«Δεν είναι μια απόφαση που ελήφθη χθες. Η απόφαση βρίσκεται υπό επεξεργασία τους τελευταίους μήνες και το ίδρυμα θα έχει ως ατζέντα την προοδευτική πολιτική στην Ευρώπη».

Παράλληλα, η κυρία Κεχαγιά ανέφερε ότι ο κ. Κασσελάκης θα παρευρεθεί στο συνέδριο του κ. Τσίπρα.

Για τους αποστάτες

Όσον αφορά τους αποστάτες του ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Κεχαγιά είπε ότι το κόμμα ζητάει τις έδρες τους πίσω και ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί καμία σύμπλευση μαζί τους.



