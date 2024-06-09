Πριν λίγα λεπτά είχαμε την πρώτη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας για τα πρώτα exit polls των Ευρωεκλογών, με πηγές της Πειραιώς να συστήνουν υπομονή, σημειώνοντας ότι «πρέπει να περιμένουμε τα επίσημα αποτελέσματα για να σχολιάσουμε πάνω σε μία σαφή εικόνα».

«Το πρώτο δεδομένο είναι ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αυξημένη αποχή», αναφέρει το κυβερνών κόμμα, προσθέτοντας στη συνέχεια:

«Ακόμα και στο χειρότερο σενάριο με βάση τα στοιχεία των exit polls, μιλάμε για μία σημαντική νίκη, τη μεγαλύτερη σε εύρος στην ιστορία των ευρωεκλογών, δεδομένου του γεγονότος ότι οι μεγαλύτερες διάφορες μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος που έχουν σημειωθεί από τότε που διεξάγονται ευρωπαϊκές κάλπες ήταν: 9 μονάδες το 2004, 8,8 το 1981 και 9,4 μονάδες το 2019.

Σίγουρα οι πολίτες έδειξαν ότι μας εμπιστεύονται, αλλά, ταυτόχρονα, έστειλαν και ένα μήνυμα ότι έχουν αυστηρές απαιτήσεις για να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα και να διορθώσουμε λάθη και αστοχίες. Είναι δεδομένο ότι πρέπει να ακούσουμε με ακόμα μεγαλύτερη προσοχή τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες των πολιτών. Να ανταποκριθούμε στα αιτήματα και στις προσδοκίες τους.

Ας μην υποτιμούμε και το τι φαίνεται ότι συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη, όπου τα περισσότερα κυβερνώντα κόμματα καταρρέουν, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα τη Γερμανία και τη Γαλλία. Κοινή συνισταμένη η άνοδος της Ακροδεξιάς».

Σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, η Πειραιώς σημειώνει ότι «κάθε κόμμα έχει δικαίωμα να βάζει τον πήχη όπου επιθυμεί, ψηλά ή χαμηλά. Από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ προσεγγίζει τα ποσοστά της εκλογικής συντριβής του, που οδήγησαν τον Αλέξη Τσίπρα σε παραίτηση. Βρίσκεται μάλιστα κατά πολύ κάτω από το 23% των τελευταίων ευρωεκλογών, όταν είχε λάβει 6 έδρες στο Ευρωκοινοβούλιο».

Πηγή: skai.gr

