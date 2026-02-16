Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εφημερίδα Sozcu: «Μεταξύ των υπουργών του Μητσοτάκη στο ΑΣΣ ήταν και η Σοφία Ζαχαράκη που θύμιζε μοντέλο»

Τον θαυμασμό τους από την παρουσία της υπουργού Παιδείας στην Άγκυρα εξέφρασαν τουρκικά ΜΜΕ - «Στον Μητσοτάκη προσφέρθηκε ιμάμ μπαϊλντί και τσιγ κιοφτέ»

Ζαχαράκη

Τον θαυμασμό τους από την παρουσία της υπουργού Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο πλαίσιο του 6ου Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, εξέφρασαν τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης

Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης στον ΣΚΑΪ, το Σάββατο 14/2 η Sozcu σημείωσε πως στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προσφέρθηκαν μεταξύ άλλων ιμάμ μπαϊλντί και τσιγ κιοφτέ (ωμός κιμάς με μπαχαρικά). «Μεταξύ των 10 υπουργών που παρευρέθηκαν ήταν και η υπουργός Παιδείας της Ελλάδας Ζαχαράκη που θύμιζε μοντέλο», αναφέρει η τουρκική εφημερίδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σοφία Ζαχαράκη Κυριάκος Μητσοτάκης Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Τουρκία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark