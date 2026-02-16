Έντονες είναι οι αντιδράσεις από τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης για το γεγονός ότι ο διοικητής της κρίσης των Ιμίων κηδεύτηκε «δίχως στρατιωτική τελετή, αλλά σαν απλός φαντάρος», όπως μεταδίδει για τον ΣΚΑΪ από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Ο αντιναύαρχος της επιχείρησης του 1996 δεν τιμήθηκε από το τουρκικό κράτος», αναφέρουν τα ΜΜΕ της γείτονος χώρας. Είχε καταδικαστεί για απόπειρα ανατροπής κυβέρνησης του Νετσμετίν Ερμπακάν το 1997, καθώς είχαν ξηλωθεί τα γαλόνια του, με τη δίκη να ξεκινά το 2013 επί κυβέρνησης Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Kardak kayalığı krizinin kahramanı emekli Koramiral Aydan Erol, askeri törensiz, er statüsünde toprağa verildi. Bunun nedeni 28 Şubat davasında Erol'un rütbesinin sökülmesi. pic.twitter.com/uW1CxeMjcH — Odatv (@odatv) February 15, 2026

Συγκεκριμένα επισημαίνουν:

«O ήρωας της κρίσης των Ιμίων , ο αντιναύαρχος Αϊντάν Ερόλ κηδεύτηκε σαν απλός φαντάρος και δίχως στρατιωτική τελετή. Ο λόγος είναι επειδή είχαν ξηλωθεί τα γαλόνια του με απόφαση του δικαστηρίου σε ό,τι αφορά τη δίκη της 28ης Φεβρουαρίου για απόπειρα ανατροπής κυβέρνησης.

Ο αντιναύαρχος Αϊντάν Ερόλ το 1996 ήταν ο διοικητής όλων των δυνάμεων στην κρίση των Ιμίων. Πέθανε στις 13 Φεβρουαρίου , ήταν 86 ετών. Η κηδεία του Ερόλ έγινε στο τζαμί Σελίμιγιε, ο ίδιος είχε υπηρετήσει το στράτευμα για 44 χρόνια. Όμως λόγω της καταδίκης του σε 420 ημέρες κάθειρξης είχαν ξηλωθεί τα γαλόνια του και δεν έγινε καμία στρατιωτική τελετή. Όμως οι φίλοι του συγκεντρώθηκαν και τον αποχαιρέτησαν με συνθήματα "είμαστε οι στρατιώτες του Κεμάλ"».

Πηγή: skai.gr

