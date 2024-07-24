Την ερχόμενη εβδομάδα θα κατατεθεί στη Βουλή η διάταξη για την επιβολή τέλους στην ηλεκτροπαραγωγή με φυσικό αέριο από το οποίο θα χρηματοδοτηθεί η επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος Αυγούστου, ανέφερε χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης στο περιθώριο της εκδήλωσης της ΔΕΠΑ Εμποριας για την υπογραφή δανειακής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Στην ίδια διάταξη θα περιληφθεί η μόνιμη ρύθμιση για την αντιμετώπιση εκτάκτων κρίσεων στην αγορά ενέργειας όπως αυτή που διανύουμε τώρα, πρόσθεσε ο υπουργός.

Ακολούθως και αφού οριστεί η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή η εν λόγω ρύθμιση θα τεθεί στον νέο Επίτροπο Ενέργειας καθώς η παρέμβαση αυτή κινείται στα όρια της σχετικής Οδηγίας. Η οποία επιτρέπει παρεμβάσεις στην αγορά αλλά με πολύ πιο αυστηρές προϋποθέσεις που δεν εμπίπτουν στην τωρινή εικόνα της αγοράς.

Ωστόσο όπως σημείωσε ο κ. Σκυλακάκης δεν είναι αποδεκτό να επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι το φαινόμενο της εκτόξευσης των τιμών χωρίς να υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι συνθήκες είναι διαφορετικές στην Κεντρική Ευρώπη όπου οι διασυνοριακές διασυνδέσεις είναι πολύ πιο ισχυρές σε σχέση με την Ανατολική Ευρώπη και την χώρα μας. «Όταν υπάρχουν ακραίες καταστάσεις πρέπει να υπάρχουν και εργαλεία παρέμβασης» είπε ο κ. Σκυλακάκης.

Η νομοθετική ρύθμιση θα κατατεθεί την ερχόμενη εβδομάδα οπότε θα είμαστε πιο κοντά στο τέλος του μήνα και θα υπάρχει καλύτερη εικόνα για την μέση χονδρική τιμή του Ιουλίου στην οποία βασίζονται τα «πρασινα» τιμολόγια του Αυγούστου. Το ύψος της επιδότησης θα ανακοινωθεί στις 2 Αυγούστου, αφού γνωστοποιηθούν από τους προμηθευτές τα τιμολόγια του ερχόμενου μήνα.

