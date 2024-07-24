Ισχυρού συμβολισμού η φετινή δεξίωση στην προεδρία για τα 50 χρόνια αποκατάστασης της Δημοκρατίας

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Τα φώτα στην κοινωνία και τους πολίτες της ρίχνει η φετινή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειο μισού αιώνα από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα. Απόψε το βράδυ η Κατερίνα Σακελλαροπούλου, θα υποδεχτεί όπως κάθε χρόνο στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου εκτός από τους υψηλούς προσκεκλημένους της από την πολιτική σκηνή, τις αρχές της χώρας, διακεκριμένες προσωπικότητές απ’ όλο το φάσμα της κοινωνίας, και σειρά πολιτών, οι προσωπικές ιστορίες των οποίων στιγμάτισαν την ελληνική κοινωνία.

Εκπέμποντας το μήνυμα που θέλει τη δημοκρατία μας να είναι δίπλα στον πολίτη και τις δύσκολες στιγμές του, από τη διευρυμένη λίστα των καλεσμένων που αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου, και έχουν ισχυρό συμβολισμό, ξεχωρίζουν οι γονείς της Εριέττας, του μοναδικού από τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών που δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη του. Επίσης, έξι χρόνια μετά την φονική πυρκαγιά στο Μάτι, έχουν προσκληθεί εγκαυματίες και συγγενείς των θυμάτων που χάθηκαν από την τραγωδία. Στη λίστα των καλεσμένων έχουν καταγραφεί και άνθρωποι που διακρίθηκαν για τον εθελοντισμό τους και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν τον τελευταίο χρόνο προκειμένου να σώσουν συνανθρώπους τους, ζώα, και περιουσίες από καταστροφές και θεομηνίες που χτύπησαν τη χώρα. Μεταξύ αυτών διακρίνεται ο 80χρονος Κώστας Τασσιόπουλος που με τη βάρκα του, απεγκλώβιζε και έσωζε συμπολίτες τους κατά το χτύπημα της θεομηνίας «Ντάνιελ» στη Θεσσαλία τον περασμένο Σεπτέμβριο, όπως κάτοικοι χωριών του Έβρου, οι οποίοι συμμετείχαν εθελοντικά στις προσπάθειες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς το περασμένο καλοκαίρι και περιβαλλοντικές οργανώσεις που διέσωσαν ζώα στο δάσος της Δαδιάς.

Στους αφανείς ήρωες, οι οποίοι με τον δικό τους τρόπο έδωσαν το καλό παράδειγμα της προσφοράς και του αγώνα για το συνολικό καλό, ανήκουν και οι , επίσης προσκεκλημένοι στη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, Παναγιώτης και Σωτηρία Αραμπατζή από το Διδυμότειχο και η Αθηνά Παπαχρήστου από το Μεσσολόγγι, οι οποίοι από το υστέρημα τους προχώρησαν σε δωρεές ασθενοφόρων στα νοσοκομεία των περιοχών τους.

Ιδιαίτερη αξία και ισχυρό συμβολισμό εκπέμπει επίσης η πρόσκληση των εκπροσώπων της τηλεφωνικής γραμμής SOS 15900 για τις κακοποιημένες γυναίκες, καθώς το φαινόμενο έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, καθιστώντας καθημερινό φαινόμενο την ενδοοικογενειακή βία και στη χώρα μας.

Στο πολιτικό επίπεδο, μετά από μία περίοδο έντασης και αντεγκλήσεων, σχεδόν ενάμιση μήνα μετά τις πρόσφατες ευρωεκλογές, οι πολιτικοί αρχηγοί θα βρεθούν για πρώτη φορά όλοι μαζί στη σημερινή δεξίωση για τα πενήντα χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Μία δεξίωση στην οποία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, θα βρεθεί για πρώτη φορά μετά την εκλογή του στην ηγεσία του κόμματος, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρεθεί με το «διττό» ρόλο του αρχηγού αλλά και του εκ νέου υποψηφίου για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Στους δύο εν λόγω αρχηγούς όμως αναμένεται να «πέσουν τα φώτα» και για έναν επιπλέον λόγο, καθώς είναι η πρώτη φορά που θα βρεθούν στον ίδιο χώρο και ενώπιος ενωπίω, μετά τη χείρα φιλίας που έτεινε με αφορμή το κυπριακό για το θέμα των αγνοουμένων, ο Στέφανος Κασσελάκης προς τον Νίκο Αδνρουλάκη, ενώ εξακολουθεί και συντηρείται, τουλάχιστον στη δημόσια κουβέντα, η ανάγκη προσέγγισης των προοδευτικών δυνάμεων και της δημιουργίας ενός κοινού μετώπου.

