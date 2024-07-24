«Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ανένδοτος ότι η χώρα του πρέπει να λάβει μια πολύ σημαντική θέση όταν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συγκροτήσει την κορυφαία ομάδα της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή» αναφέρει το Politico προλογίζοντας τη συνέντευξη του πρωθυπουργού.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδεικνύει την αυξανόμενη πολιτική του δύναμη ζητώντας η Ελλάδα να αποκτήσει ένα βασικό χαρτοφυλάκιο» τονίζεται στο Politico

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να πάρει αυτό που θέλει, αφού διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο να βοηθήσει την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εξασφαλίσει μια δεύτερη θητεία».

«Σίγουρα θα ήθελα ένα χαρτοφυλάκιο που να αναδεικνύει αφενός την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και το είδος της στρατηγικής θέσης της Ελλάδας στη νοτιοανατολική πτέρυγα της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Politico στη συνέντευξή του.

Ερωτηθείς αν η Ελλάδα εποφθαλμιά τη νεοαγγελθείσα θέση του Επιτρόπου για τη Μεσόγειο, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Δεν λέω κάτι τέτοιο, αλλά λέω ότι υπάρχουν άλλα χαρτοφυλάκια που θα μπορούσαν να ταιριάζουν σε αυτή την κατηγορία. Σίγουρα θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα να υπάρχει ένας επίτροπος για τη Μεσόγειο. Υποθέτω ότι τελικά θα είναι μια μεσογειακή χώρα (σ.σ. που θα λάβει αυτό το χαρτοφυλάκιο) (…) Υπάρχουν άλλα χαρτοφυλάκια που θα μπορούσαν να μας ενδιαφέρουν πολύ, και στο τέλος της ημέρας είναι μια απόφαση που λαμβάνει η πρόεδρος».

«Εναπόκειται στους συναδέλφους μου να κρίνουν ποιος πραγματικά συνεισφέρει πολύτιμα», είπε ακόμη μεταξύ άλλων, ενώ τόνισε τον αριθμό των συνόδων κορυφής στις Βρυξέλλες στις οποίες έχει συμμετάσχει. «Έτσι και πάλι, προσπαθώ πάντα να προσθέτω αξία, όχι μόνο να μιλάω εκ μέρους της Ελλάδας, όπως πρέπει, αλλά και να προσπαθώ να βλέπω το ευρύτερο τοπίο και να προσπαθώ να παίρνω αποφάσεις που ενισχύουν και την Ευρώπη. Έτσι βλέπω λοιπόν τον ρόλο μου».

Ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε την «ανοιχτή» προσέγγισή του για τον χειρισμό του σκανδάλου των παρακολουθήσεων, και δήλωσε ότι η κυβέρνησή του ανέλαβε την ευθύνη. «Αλλά νομίζω ότι συνολικά, η θετικότητα βγαίνει από την Ελλάδα και υπερτερεί κατά πολύ των αρνητικών. Ποτέ δεν είπαμε ότι είμαστε τέλειοι, αλλά πάντα αναγνωρίζαμε όποια λάθη έγιναν», σημείωσε.

«Κοιτάζοντας προς τα εμπρός για την επόμενη πενταετία, η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει μια δύσκολη συζήτηση σχετικά με το πώς θα πληρώσει για τις φιλοδοξίες της για το κλίμα, την ανταγωνιστικότητα και την άμυνα», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Υποστήριξε ότι υπάρχει μια «διανοητική ασυνέπεια μεταξύ του βάθους των στόχων μας και των οικονομικών μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας».

