Του Αντώνη Αντζολέτου

Τα «μαχαίρια» βγήκαν στο ΠΑΣΟΚ και πλέον καθημερινά βάλουν όλοι εναντίον όλων. Όσον πλησιάζει η 6η Οκτωβρίου οι οχτώ υποψήφιοι για την προεδρία ανάβουν τις μηχανές και ψάχνουν να βρουν τα «τρωτά» σημεία των εσωκομματικών τους αντιπάλων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον όποιος ψάχνει αυτή την περίοδο για πιθανές συμμαχίες δύσκολα θα μπορέσει να βγάλει κάποια άκρη. Για την Άννα Διαμαντοπούλου η απουσία της από το ΠΑΣΟΚ από το 2012 φέρεται να είναι το πεδίο πάνω στο οποίο δέχεται έως τώρα κριτική. «Ήταν σε πολιτικές διακοπές. Η ίδια είπε ότι "έφυγα 15 χρόνια", στα πιο δύσκολα χρόνια του ΠΑΣΟΚ. Και για την κ.Διαμαντοπούλου ακούγεται ότι έχει κάνει συμφωνίες για το δεύτερο γύρο», ανέφερε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στο OPEN ο οποίος βρίσκεται στο «στρατόπεδο» του Χάρη Δούκα από την πρώτη στιγμή. Στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό η Άννα Διαμαντοπούλου απάντησε: «στα δύσκολα χρόνια ήμουνα παρούσα. Έλειπα από την κομματική ζωή, αυτό είναι αλήθεια όμως ποτέ δεν ήμουν απομακρυσμένη από την πολιτική μου ταυτότητα». Η πρώην Επίτροπος, που έχει αλλάξει τα δεδομένα στην προεκλογική κούρσα, είχε προκαλέσει ήδη αντιδράσεις με την πρότασή της για τοποθέτηση δικαστικών αντιπροσώπων, ωστόσο στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας αποφασίσθηκε η διαδικασία των εκλογών να είναι η ίδια όπως το 2021.

Θα είναι «ήττα» για το ΠΑΣΟΚ αν ο πήχης της συμμετοχής πέσει κάτω από τους 270.000 που προσήλθαν στις κάλπες πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια. Με δεδομένο πως οι υποψήφιοι είναι πολλοί και ο καθένας έχει έναν κόσμο που τον ακολουθεί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται να ποντάρει πολλά στους πιστούς οπαδούς που έχει στο κόμμα. Από τα Ιωάννινα άφησε αιχμές για συνυποψηφίους του που δεν κατάφεραν να ενισχύσουν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ κατά τις ευρωεκλογές. «Αντί κάποιοι να μας εξηγήσουν γιατί μείναμε στα χαμηλότερα ποσοστά στις περιφέρειές τους, τώρα μας λένε ότι έχουν μαγικές συνταγές», ανέφερε χαρακτηριστικά. Το «όπλο» της έχει πάρει και η Νάντια Γιαννακοπουλου η οποία στον ΣΚΑΪ υπενθύμισε προς τον Νίκο Ανδρουλάκη τις επιστολές που έχει στείλει σε σχέση με το μητρώο μελών: «δεν μπορεί ένα κόμμα, να παίζει με σημαδεμένη τράπουλα. Δεν μπορεί οι μισοί υποψήφιοι πρόεδροι να έχουν τις λίστες και οι άλλοι μισοί να μην τι έχουν».

Ο Χάρης Δούκας από τη Γλυφάδα απάντησε σε όσους τον επικρίνουν επειδή διεκδικεί την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, παρότι δήμαρχος Αθηναίων. «Πιστεύω στις ομάδες, πιστεύω στους ανθρώπους, οι άνθρωποι γύρω μου παίρνουν ρόλο, λόγο, ευθύνη, γίνονται ηγέτες, παίρνουν χώρο και αποφασίζουμε». Τις περιοδείες του συνεχίζει ο Παύλος Γερουλάνος που εξακολουθεί να παίζει ψηλά δημοσκοπικά, ενώ ο Μιχάλης Κατρίνης έχει έντονη δραστηριότητά και χθες επισκέφθηκε τη Λάρισα. Η Μιλένα Αποστολάκη προγραμματίζει επισκέψεις στην περιφέρεια και ποντάρει πολλά στην απήχηση που έχει στην Αττική.

