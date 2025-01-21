Μανιάτης στον ΣΚΑΪ 100,3 για Chevron: «Μεγαλειώδης κωλοτούμπα» της κυβέρνησης

«Μεγαλειώδη κωλοτούμπα» χαρακτήρισε μέσω του ΣΚΑΙ 100.3 ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός Ενέργειας, Γιάννης Μανιάτης την πρόθεση της κυβέρνησης να εκκινήσει άμεσα την ανοιχτή διαδικασία για την παραχώρηση έκτασης στην αμερικανική εταιρεία Chevron για έρευνες για υδρογονάνθρακες, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και έως δυτικά της Κρήτης.

Τόνισε πάντως πως καλώς το πράττει, αν και η κίνηση ήρθε καθυστερημένα.

Υποστήριξε παράλληλα πως η κυβέρνηση προχωρά σε αυτή την ενέργεια αφού διαπίστωσε αλλαγή στρατηγικής από τις ΗΠΑ με αφορμή και τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που μίλησε για γεωτρήσεις παντού.



