Chevron: Ενδιαφέρον για έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα

Η αμερικανική εταιρεία Chevron, η δεύτερη μεγαλύτερη παγκοσμίως ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των υδρογονανθράκων, εκδήλωσε ενδιαφέρον για έρευνα στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και έως δυτικά της Κρήτης, που συνορεύει με τα θαλάσσια οικόπεδα αντίστοιχου διαγωνισμού του 2014.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποδέχθηκε την εκδήλωση ενδιαφέροντος από την εταιρεία και έκανε λόγο για πολύ σημαντική εξέλιξη, που εντάσσεται στην εθνική στρατηγική για την ενεργειακή ανεξαρτησία και μείωση του ενεργειακού κόστους, με παράλληλες πρωτοβουλίες για την αυξημένη προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.

Το ΥΠΕΝ θα προχωρήσει εντός της εβδομάδας στην έκδοση της σχετικής απόφασης, που θα προβλέπει την ακριβή έκταση και την άμεση προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, ενώ στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα θα αξιολογηθεί και η χωρική επέκταση των ερευνών.

Παράλληλα, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) καταθέτει σήμερα τη σχετική Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

«Το φυσικό αέριο που επιδιώκουμε να εντοπίσουμε και να εξάγουμε, αποτελεί κρίσιμο καύσιμο-γέφυρα για την Ευρώπη μέχρι το 2050, ενώ για τον υπόλοιπο πλανήτη και πέραν του 2050. Συνεπώς, η αξιοποίηση δυνητικών εγχώριων κοιτασμάτων είναι ενεργειακά, οικονομικά και κοινωνικά μεγάλης σημασίας για μια οικονομικά βιώσιμη πράσινη μετάβαση», τονίζει το ΥΠΕΝ και προσθέτει:

«Το ενδιαφέρον της Chevron, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ήδη δραστηριοποιείται στη χώρα μας η ExxonMobil, σηματοδοτεί την ταυτόχρονη παρουσία δύο ενεργειακών κολοσσών και ενισχύει την πεποίθηση πως η Ελλάδα μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας αποτελεί έναν ελκυστικό επενδυτικό προορισμό.

Επιπλέον, αποτελεί μία ακόμη έμπρακτη αναγνώριση της στρατηγικής της Ελληνικής Κυβέρνησης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων για την εκμετάλλευση των δυνητικών αποθεμάτων φυσικού αερίου της χώρας μας, προς όφελος της ενεργειακής ανεξαρτησίας και ασφάλειας της χώρας, αλλά και της εθνικής μας οικονομίας.

Είναι σημαντικό ότι η παραπάνω εξέλιξη γίνεται με παράλληλη φροντίδα από πλευράς περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ώστε να παράγεται όχι μόνο ενεργειακό, αλλά και μείζον περιβαλλοντικό όφελος για τη χώρα.

Πρώτον, απελευθερώνονται ήδη αδειοδοτημένες θαλάσσιες περιοχές έρευνας υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος, οι οποίες θα διευρύνουν χωρικά και θα καταστήσουν συνεχές το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο του Ιονίου, για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του.

Η σχετική μελέτη, η οποία πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, αφορά στον θαλάσσιο χώρο που ξεκινά από τα Αντικύθηρα, καλύπτοντας μια συνεχή θαλάσσια ζώνη κατά μήκος των νότιων και δυτικών ακτών της Πελοποννήσου, έως τις Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Λευκάδα και περικλείει τις περιβαλλοντικά σημαντικές νήσους των Στροφάδων. Για την απελευθέρωσή των αποσπασθέντων τμημάτων έχει ήδη υπάρξει συμφωνία με τη μισθώτρια εταιρεία.

Δεύτερον, σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία η παραχώρηση «Κατάκολο» που αφορά σε μικρό κοίτασμα πετρελαίου κοντά στη δυτική ακτή της Πελοποννήσου πρόκειται να απελευθερωθεί και να συμπεριληφθεί στο νέο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Το επενδυτικό ενδιαφέρον μίας ακόμη εταιρείας παγκοσμίου κύρους, όπως η αμερικανική Chevron, υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην κυβέρνησή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις δυνατότητες της Ελλάδας να εξελιχθεί σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο και να διασφαλίσει την ενεργειακή της ανεξαρτησία. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΔΕΥΕΠ, κ. Αριστοφάνη Στεφάτο, και στον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Πέτρο Βαρελίδη, και καθώς και στις ομάδες τους, για τη συστηματική και συνεπή εργασία τους για να επιτευχθεί το σημερινό αποτέλεσμα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

