Η κυβέρνηση παρεμβαίνει για να μη δημιουργηθεί πολεοδομικό χάος και κάθε δήμος βγάζει τη δική του απόφαση, τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο υπουργός Περιβάλλοντος και ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης.

Αναφερόμενος στην απόφαση του ΣτΕ που έκρινε αντισυνταγματικά τα κίνητρα προσαύξησης στους συντελεστές δόμησης, ο υπουργός σημείωσε ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν άρχισαν να ερμηνεύουν οι δήμοι τι σημαίνει έναρξη εργασιών, πριν τις διευκρινίσεις του ΣτΕ και απειλούν ότι θα ανακληθούν καθόλα νόμιμες άδειες με κριτήριο αν έχουν πέσει μπετά ή όχι.

Ο κ Σκυλακάκης υπογράμμισε ότι το ανώτατο δικαστήριο δεν διευκρίνισε τι σημαίνει έναρξη εργασιών και τόνισε ότι «πρέπει να περιμένουμε την εκδοσή της απόφασης».

Όπως είπε, όποιος έχει πάρει άδεια πρέπει να αποδείξει την έναρξη εργασιών, που ωστόσο δεν ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει και αυτό το κάνει με δική του ευθύνη.

Ο υπουργός σημείωσε ότι δεν γίνεται να λειτουργήσουμε τιμωρητικά έναντι των νομίμων και την ίδια ώρα να έχουμε νομιμοποιήσει εκατομμύρια αυθαιρεσίες.

Χθες, με επείγουσα διάταξη το Υπουργείο Περιβάλλοντος «πάγωσε» την έκδοση οικοδομικών αδειών και προεγκρίσεων που κάνουν χρήση των κινήτρων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού μέχρι την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ.

Με την ίδια απόφαση, δεν ανακαλούνται οι οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με χρήση των κινήτρων του ΝΟΚ έως τη δημοσίευση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

