Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανοίγει δημόσια διαβούλευση, μέσα στις επόμενες ημέρες, για τις διαφορετικές περιπτώσεις οικοδομικών αδειών που είναι σε εξέλιξη, εν αναμονή της Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ).

«Είναι πάρα πολλές οι διαφορετικές περιπτώσεις αδειών που είναι σε εξέλιξη, γι' αυτό και θα ανοίξουμε -το ταχύτερο δυνατό- μία δημόσια διαβούλευση, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, για να καταγραφούν, στο πλαίσιο αυτής, οι διαφορετικές περιπτώσεις που υπάρχουν για το θέμα των αδειών», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας σήμερα (13/12) το μεσημέρι σε ραδιοφωνικό σταθμό.

«Η απόφαση του ΣτΕ έχει τη δυσκολία ότι αναφέρεται σε ένα πολύ παλιό νόμο που έχει το "ατύχημα" να ονομάζεται Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, ο οποίος έχει ψηφισθεί το 2012», σημείωσε ο υπουργός, για να προσθέσει: «Από την ημέρα της ανακοίνωσης ισχύει η καινούρια απόφαση του ΣτΕ, την οποία όμως δεν ξέρουμε σε λεπτομέρεια. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ασάφεια στο νόμο, είναι σαφές ότι μπόνους δεν ισχύουν πια οριζόντια. Αυτό που δεν είναι σαφές είναι τι ακριβώς περιέχεται για τις επιμέρους περιπτώσεις στην απόφαση του ΣτΕ, διότι ακόμη δεν την έχουμε δει. Υπάρχει μόνο μία γενική αρχή στην ανακοίνωση του ΣτΕ. Θέλουμε να έχουμε όλα τα στοιχεία για να ξέρουμε πώς θα παρέμβουμε, όταν θα βγει η απόφαση του ΣτΕ. Μην σπεύσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα πριν δούμε την απόφαση. Κάποια σημεία θα λυθούν μέσα στην απόφαση, κάποια άλλα χρειάζονται δική μας παρέμβαση. Πρέπει να προετοιμαστούμε έγκαιρα, για να δράσουμε γρήγορα, διότι η αγορά δεν μπορεί να μένει χωρίς διευκρινίσεις. Και ανοίγουμε τη διαβούλευση για τις επιμέρους περιπτώσεις που συνδέονται με την έναρξη εργασιών. Για παράδειγμα, στην έναρξη εργασιών περιλαμβάνεται ένα συμβόλαιο που έχει γίνει; Ποια είναι η ερμηνεία σε σχέση με κάποιον που έχει βγάλει την οικοδομική άδεια, δεν έχει ξεκινήσει εργασίες, αλλά έχει επενδυτικό σχέδιο το οποίο στηρίζεται σε αυτή την οικοδομική άδεια; Είναι το επενδυτικό σχέδιο εργασία; Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις, γι' αυτό και ανοίγουμε αυτή τη διαβούλευση για να τις καταγράψουμε».

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο της διαβούλευσης κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να περιγράψει, δημοσίως, την περίπτωση της οικοδομικής άδειας, ενώ θα υπάρχει και η εναλλακτική της αποστολής, μέσω e-mail, στις υπηρεσίες του υπουργείου, περιπτώσεων οικοδομικών αδειών που λόγω προσωπικών δεδομένων οι πολίτες ενδέχεται να μη θέλουν να τις μοιραστούν δημοσίως. Το ακριβές χρονικό περιθώριο της δημόσιας διαβούλευσης θα προσδιοριστεί προσεχώς.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και σε μία πρωτοβουλία που θα ληφθεί που αφορά όλους όσοι έχουν βγάλει οικοδομικές άδειες που περιλαμβάνουν κίνητρα, οι οποίες δεν έχουν ξεκινήσει ή είναι στη διαδικασία να βγάλουν, αλλά έχουν περάσει διάφορες φάσεις της διαδικασίας. «Εκεί θα υπάρξει μία δεύτερη παρέμβαση που σχεδιάζουμε, με την οποία θα επιταχύνουμε όλες τις διαδικασίες που συνδέονται με αυτή τη δυνητική καθυστέρηση. Δηλαδή θα κάνουμε fast track τη μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο» σημείωσε ο κ. Σκυλακάκης.

Επιπρόσθετα, εξήγησε πως στο νέο σύστημα «από την ώρα που το ΣτΕ μας λέει ότι και οι μικρές παρεμβάσεις που υπάρχουν για κίνητρα, όπως και οι μεγαλύτερες, απαιτούν τοπικό πολεοδομικό σχεδιασμό, θα κάνουμε μια άμεση νομοθετική παρέμβαση που θα θεσμοθετήσουμε ότι στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια που είναι τώρα σε εξέλιξη, θα εξετάσουν οι μελετητές τι είδους κίνητρα πρέπει να μπουν από αυτά που υπήρχαν στον ΝΟΚ. Γιατί το ΣτΕ δεν είπε ότι είναι λάθος τα κίνητρα ή ότι είναι αντισυνταγματικά, είπε αντιθέτως είναι συνταγματικά τα κίνητρα, αλλά πρέπει να υπάγονται στον τοπικό πολεοδομικό σχεδιασμό. Ταυτόχρονα, το ΣτΕ έχει πει ότι ο τοπικός πολεοδομικός σχεδιασμός είναι ευθύνη του κεντρικού κράτους».

Κλείνοντας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπογράμμισε πως «αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα πολεοδομικής νομοθεσίας από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, 700 εκατομμύρια πολεοδομικές μελέτες. Είναι μια τεράστια δουλειά που θα καθορίσει πάρα πολλά πράγματα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

