Μπλόκο στις νέες οικοδομικές άδειες βάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σε ανακοίνωση το υπουργείο επισημαίνει ότι αναστέλλεται η έκδοση προεγκρίσεων και νέων οικοδομικών αδειών που χρησιμοποιούν τα κίνητρα του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.

Επίσης αναστέλλονται οι συνεδριάσεις στα πολεοδομικά συμβούλια προκειμένου να εξεταστούν τα αιτήματα των πολιτών με βάση την αρχή της ισότητας

Ωστόσο, οι οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τη χρήση του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού δεν ανακαλούνται έως τη δημοσίευση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ειδικότερα το υπουργείο Περιβάλλοντος κατέθεσε επείγουσα μεταβατική διάταξη προς ψήφιση στη Βουλή, με την οποία:

Αναστέλλεται η έκδοση προεγκρίσεων και νέων οικοδομικών άδειων, που κάνουν χρήση: 1) του συστήματος των διατάξεων του ΝΟΚ, με τις οποίες θεσπίζονται κίνητρα προσαύξησης των όρων δόμησης (άρθρα 10, 15 παρ. 8, 19 παρ. 2 και 25) και 2) της μη προσμέτρησης στον συντελεστή δόμησης δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012, των εσωτερικών εξωστών (παταριών) και του χώρου κύριας χρήσης των 35 τ.μ. στο δώμα της οικοδομής, όπως και η εξομοίωση της πισίνας με φυτεμένη επιφάνεια της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4067/2012.

Παράλληλα, προκειμένου να αποφευχθεί η διαφορετική αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν σε μελέτες που περιλαμβάνουν εφαρμογή κινήτρων από τα πολεοδομικά συμβούλια, αναστέλλονται οι συνεδριάσεις τους για τα θέματα αυτά, έως ότου δημοσιευθεί η σχετική απόφαση, προκειμένου τα αιτήματα των πολιτών να εξεταστούν με βάση την αρχή της ισότητας.

Για την περίπτωση που απαιτηθεί η επεξεργασία νομοθετικής πρωτοβουλίας, όπως και η θεσμοθέτηση σχετικών ρυθμίσεων, με στόχο την προσαρμογή στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, και οι δύο αναστολές -της έκδοσης προεγκρίσεων και νέων οικοδομικών αδειών, όπως και οι συνεδριάσεις των πολεοδομικών συμβουλίων- δύνανται να παραταθούν με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον έναν μήνα από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης του ΣτΕ.

Οι οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με χρήση των κινήτρων του ΝΟΚ δεν ανακαλούνται από τη Διοίκηση έως τη δημοσίευση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τυχόν ανακλήσεις οικοδομικών αδειών από τη Διοίκηση, λόγω της χρήσης των κινήτρων του ΝΟΚ που έλαβαν χώρα από την 11.12.2024 ανακαλούνται αυτοδικαίως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

