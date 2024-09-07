Σκληρές πολιτικές παρεμβάσεις κατά Κασσελάκη ετοιμάζουν Πολάκης και «87»

Του Αντώνη Αντζολέτου

Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι το πιο κρίσιμο για τον Στέφανο Κασσελάκη από τότε που ανέλαβε την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Η αμφισβήτηση έχει πάρει γενικευμένη μορφή και η πίεση που έχει δεχτεί ξεπερνά το συνέδριο του περασμένου Φεβρουαρίου. Τα τρία βασικά «στρατόπεδα» ετοίμαζαν μέσα στην εβδομάδα τις τακτικές τους. Ο Στέφανος Κασσελάκης φέρεται αμετακίνητος από τη βούλησή του να προχωρήσει απρόσκοπτα μέχρι το συνέδριο του Οκτωβρίου παρά τις «σειρήνες» για πρόωρες κάλπες. Στην ηγεσία πιστεύουν πως η πλειοψηφία των «151» που διαθέτουν στην Κεντρική Επιτροπή δεν μπορεί να απειληθεί.

Ο Παύλος Πολάκης με τη χθεσινή μαντινάδα έδειξε πως δεν είναι διατεθειμένος να κάνει πίσω. Αναμένεται να αιτιολογήσει τους λόγους που επιμένει να στηθούν εσωκομματικές κάλπες και θα ήταν έκπληξη οτιδήποτε άλλο. Το πιο πιθανό είναι η κατάθεση ενός πολιτικού κειμένου και αυτή τη στρατηγική θα ακολουθήσουν και οι «87» οι οποίοι συνεδρίαζαν μέχρι αργά χθες το βράδυ. Έχουν ετοιμάσει, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σκληρή παρέμβαση που θα ζητά επίσης εκλογές από τον σημερινό επικεφαλής της Κουμουνδούρου ασκώντας του κριτική για τις επιλογές που έχει κάνει. Από τη στιγμή που ο Στέφανος Κασσελάκης δεν σηκώσει το «γάντι» η κατάθεση πρότασης μομφής φαίνεται να είναι μονόδρομος. Με αυτόν τον τρόπο Παύλος Πολάκης και «87» με τις ξεχωριστές τοποθετήσεις τους θα έχουν ξεκαθαρίσει πως είναι δυο διαφορετικοί πόλοι, που είναι και το ζητούμενο.

Οι πάντες βρίσκονται σε ετοιμότητα, καθώς σε τέτοιου είδους διαδικασίες οι ελιγμοί της κάθε πλευράς πρέπει να απαντώνται άμεσα. Η εσωκομματική αντιπολίτευση αναμένεται να απαιτήσει να στηθούν κάλπες προκειμένου σε μια μυστική ψηφοφορία να απελευθερωθούν περισσότερες δυνάμεις, επιλογή την οποία δεν αναμένεται να δεχτεί η ηγεσία. Αν η πρόταση μομφής προχωρήσει οι τοποθετήσεις των μελών της Κεντρικής Επιτροπής θα αφορούν την αποδοχή ή της μη με την ψηφοφορία να μετατίθεται κατά πάσα πιθανότητα για την Κυριακή.

Στο ανώτατο καθοδηγητικό όργανο εκτεταμένη συζήτηση αναμένεται να υπάρξει για τις οργανωτικές αλλαγές που προωθεί ο Στέφανος Κασσελάκης ενόψει του συνεδρίου. H συνεδρίαση της Επιτροπής Καταστατικού ολοκληρώθηκε στις 6.30 τα ξημερώματα της Παρασκευής και σύμφωνα με πληροφορίες αρκετές προτάσεις του κ.Κασσελάκη δεν πέρασαν. Ανάμεσα σε αυτές η κατάργηση της Πολιτικής Γραμματείας, ενώ και η Κεντρική Επιτροπή δεν θα μετατραπεί σε Εθνικό Συμβούλιο, ωστόσο θα μειώσει τα μέλη της στα 201. Σε σχέση με το όνομα θα προταθεί στην Κεντρική Επιτροπή η αλλαγή του, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψιν η πρόταση για «Συνασπισμό Σύγχρονης Αριστεράς». Αρκετή κουβέντα έγινε για τις βουλευτικές θητείες και την πρόταση που είχε κατατεθεί από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να δοθεί μια «τέταρτη ευκαιρία» στους παλαιούς βουλευτές αλλάζοντας, όμως περιφέρεια. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες με παρέμβαση της Ρένας Δούρου υπερψηφίστηκε η παραμονή στο καθεστώς που ίσχυε. Ότι, δηλαδή θα μπει «κόφτης» και οι βουλευτές που εξελέγησαν μετά το ιδρυτικό συνέδριο του 2013 δεν θα έχουν εκ νέου δικαίωμα να είναι υποψήφιοι.

