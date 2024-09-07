Του Χρυσόστομου Τσούφη

Έχοντας ολοκληρωθεί θετικά η διαπραγμάτευση με τις Βρυξέλλες για τον επιπλέον δημοσιονομικό χώρο (πέριξ των 500εκατ€) που θα έχει τελικά η κυβέρνηση στη διάθεση της το 2025 για παρεμβάσεις στήριξης νοικοκυριών κι επιχειρήσεων, ο πρωθυπουργός ανέβηκε στην Θεσσαλονίκη με μία λίστα 36 παρεμβάσεων ως μέρος της αποψινής του ομιλίας. 36 παρεμβάσεις που θα αφορούν τη φορολόγηση, το στεγαστικό ζήτημα, την κλιματική αλλαγή, την παιδία, την υγεία και τις ένοπλες δυνάμεις αλλά και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας.



Κεντρική θέση στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες θα έχουν βεβαίως τα μέτρα μόνιμης τόνωσης των εισοδημάτων που αποτελούν άλλωστε για την κυβέρνηση το καλύτερο αντίδοτο για τις παροδικές αυξήσεις τιμών σε προϊόντα και υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται η ανακοίνωση:

-Της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά μία μονάδα

-Της κατάργησης του τέλους επιτηδεύματος

-Διορθώσεων στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών που αναμένεται να μειώσουν τη φορολόγηση τους

-Νέα αύξηση των συντάξεων 2,5% (Παραμένει αμφίβολο αν θα ανακοινωθεί μείωση της Εισφοράς αλληλεγγύης. Αξιωματούχοι του υπουργείου Εργασίας έλεγαν στο skai.gr ότι θα αποτελέσει καθαρά απόφαση του πρωθυπουργού)

-Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού

-Αύξηση της έκπτωσης για την εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος



Στην ενίσχυση των εισοδημάτων θα συμβάλει και μια σειρά αυξήσεων και αλλαγών στα επιδόματα όπως:

-Η αύξηση του επιδόματος παιδιού κατά 20% με 530.000 δικαιούχους

-Η αύξηση του επιδόματος στέγασης με 238.000 δικαιούχους

-Η αύξηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος με 185.000 δικαιούχους

-Αλλαγές αναμένεται να γίνουν και στο επίδομα ανεργίας. Αφενός θα γίνει εμπροσθοβαρές , ο δικαιούχος δηλαδή στην αρχή θα λαμβάνει μεγαλύτερο μέρος του ώστε να αντιμετωπισθεί πιο επαρκώς το σοκ της αλλαγής στον τρόπο ζωής του από την απώλεια της εργασίας του και κάθε τρίμηνο θα βαίνει μειούμενο. Επιπλέον το ύψος του θα συνδεθεί και με τις αποδοχές και τα έτη ασφάλισης των εργαζόμενων.

-Οι τρίτεκνοι αναμένεται σε κάποια ωφελήματα από το Δημόσιο να έχουν πλέον την ίδια αντιμετώπιση με τους πολύτεκνους



Δεν υπάρχει στέλεχος της κυβέρνησης που να μην κάνει αναφορά στην ανάγκη αντιμετώπισης του στεγαστικού ειδικά τις τελευταίες ημέρες. Πολλές από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού θα αφορούν τη στέγη όπως:

-Το πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2. Το ηλικιακό όριο αυξάνεται στα 49 έτη και ήταν υπό συζήτηση με την Κομισιόν και η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων από τις 16.000€ στις 20.000€ για τον άγαμο με αντίστοιχες αυξήσεις για τις οικογένειες με παιδιά.

-Το αναμορφωμένο πρόγραμμα ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ-ΝΟΙΚΙΑΖΩ. Η επιδότηση αυξάνεται από τις 4.000€ στις 6.000€ με δυνατότητα προκαταβολής

-Η έναρξη των διαγωνισμό για την Κοινωνική Αντιπαροχή

-Ρυθμίσεις για τον περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στις περιοχές που θεωρούνται κορεσμένες ( κέντρο Αθήνας και Θεσσαλονίκης , νησιά ) θα απαγορευθεί η έκδοση νέων αδειών χωρίς να επηρεάζονται οι υφιστάμενες. Δεν αναμένεται να τεθούν χρονικοί περιορισμοί.

-Κίνητρα για να βγουν κλειστά αυτή τη στιγμή σπίτια προς διάθεση στην αγορά. Θα δοθεί τριετής απαλλαγή από το φόρο ενοικίων που θα εισπράττουν εκείνοι οι ιδιοκτήτες που θα ανοίξουν τα έως τώρα ακίνητα τους για μακροχρόνια μίσθωση. Η φοροαπαλλαγή αφορά και αυτούς που θα αποσύρουν τα ακίνητά τους από την βραχυχρόνια μίσθωση και θα τα κατευθύνουν στην μακροχρόνια.



Για τα εργασιακά αναμένονται πρωτοβουλίες για την ενίσχυση κλαδικών και περιφερειακών συλλογικών συμβάσεων. Αναμένονται επίσης κίνητρα για τη διευκόλυνση εύρεσης εργασίας νέων κάτω των 30 ετών, γυναικών και ατόμων άνω των 55 που είναι και οι τρεις κατηγορίες που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες στην αγορά εργασίας.



Για το Δημόσιο και σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που βρίσκεται ήδη σε δημόσια διαβούλευση προβλέπεται διεύρυνση του μπόνους παραγωγικότητας. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα επιτυγχάνουν τους στόχους που τους έχουν τεθεί θα αμείβονται με έξτρα δύο μισθούς.

Ειδικά για το υγειονομικό προσωπικό και ως μέτρο προσέλκυσης επαγγελματιών στις άγονες περιοχές, το μηνιαίο επίδομα τριπλασιάζεται στα 300€.

Ειδικά για 18 ειδικότητες όπως οι παθολόγοι, αναισθησιολόγοι και οι παιδίατροι, το επίδομα εξαπλασιάζεται στα 600€/μήνα. Το μέτρο αυτό θα συνδυαστεί και με πρωτοβουλίες θεσμικού χαρακτήρα όπως την αύξηση της μοριοδότησης, των αδειών συμμετοχής σε συνέδρια αλλά και τη μείωση των χρόνων παραμονής στην παραμεθόριο.



Συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, ανασφάλιστοι υπερήλικες, ΑμεΑ και δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος κι άλλων επιδομάτων ΟΠΕΚΑ, θα μοιραστούν το Δεκέμβριο τουλάχιστον 250εκατ€ στο πλαίσιο του επιδόματος αλληλεγγύης το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από την έκτακτη εισφορά που επιβλήθηκε στα διυλιστήρια. Το ποσό αναμένεται να αυξηθεί εφόσον συνεχιστεί η πολύ καλή έως τώρα εκτέλεση του προϋπολογισμού.



Πηγή: skai.gr

