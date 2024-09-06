Μητσοτάκης: Φέτος στην αντιπυρική περίοδο έγινε πολύ σοβαρή προσπάθεια

Τις ευχαριστίες του σε όλους όσοι συνέβαλαν αποφασιστικά στην αντιπυρική περίοδο εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια εκδήλωσης που οργάνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στη Θεσσαλονίκη.

"Βρισκόμαστε εδώ για να σας πω προσωπικά ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις μάχες που δώσατε στο πεδίο, έως σήμερα, στο πιο θερμό καλοκαίρι το οποίο έχει καταγραφεί τα τελευταία 40 χρόνια με την Κλιματική Κρίση πια να είναι παρούσα, με πολύ περισσότερες φωτιές από πέρυσι", είπε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε: "Φέτος έγινε μία πολύ σοβαρή προσπάθεια. Μέχρι σήμερα ο μέσος όρος των καμένων στρεμμάτων, παρότι είχαμε πολύ περισσότερες πυρκαγιές και πολύ χειρότερες συνθήκες, είναι σχεδόν 30% μικρότερος από το μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Θα προχωρήσουμε μαζί δυνατά, θα κάνουμε τον απολογισμό στο τέλος της αντιπυρικής περιόδου, θα μάθουμε και από τα λάθη μας, γιατί κάθε χρονιά πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι, αλλά πιστεύω πραγματικά ότι το νερό έχει μπει στο αυλάκι και αυτό οφείλεται σε εσάς.

Ο πρωθυπουργός έκανε ξεχωριστή αναφορά στους εθελοντές και εξήρε το έργο τους.

Μαζί με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια ο κ. Μητσοτάκης χαιρέτισε αρκετούς από τους παρευρισκόμενους και συνομίλησε μαζί τους.

Ολόκληρη η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ως εξής:

"Αγαπητά στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, αγαπητά στελέχη της Αυτοδιοίκησης, κύριοι Περιφερειάρχες, κύριοι Δήμαρχοι, αγαπητοί εθελοντές, φίλες και φίλοι,

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ λίγο πριν εγκαινιαστεί η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε μία όμορφη, πολύ ζεστή σύναξη, πρώτα και πάνω απ΄ όλα, για να σας πούμε, για να σας πω προσωπικά, ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για τις μάχες που δώσατε στο πεδίο έως σήμερα. Στο πιο θερμό καλοκαίρι το οποίο έχει καταγραφεί τα τελευταία 40 χρόνια, με την κλιματική κρίση πια να είναι παρούσα, με πολύ περισσότερες φωτιές από πέρυσι.

Με φωτιές, όπως είπε ο Υπουργός, με διαφορετικά χαρακτηριστικά: περισσότερες φωτιές στη Βόρεια Ελλάδα, περισσότερες φωτιές σε δάση τα οποία στο παρελθόν θεωρούσαμε ότι δεν είναι τόσο επιρρεπή σε πυρκαγιές, περισσότερες φωτιές από κεραυνούς σε υψηλά υψόμετρα, εκεί που πρέπει κανείς να σκαρφαλώσει σε βουνά, που δεν υπάρχουν συχνά δρόμοι για να φτάσει κανείς.

Κι όμως, παρότι η αντιπυρική περίοδος ακόμα δεν έχει τελειώσει και ξέρουμε ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι φέτος έγινε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και μέχρι σήμερα ο μέσος όρος των καμένων στρεμμάτων, παρότι είχαμε πολύ περισσότερες πυρκαγιές και πολύ χειρότερες συνθήκες, είναι σχεδόν 30% μικρότερος από τον μέσο όρο των τελευταίων είκοσι ετών.

Κι αυτό το οφείλουμε σε εσάς και θέλω πραγματικά να σας πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ». Σας αξίζει το πιο θερμό χειροκρότημα, διότι ξέρουμε πόσο δύσκολες είναι οι καθημερινές μάχες τις οποίες πρέπει να δώσετε.

Και ξέρω και ξέρουμε πόσο πολύ μπορεί όλοι μας να στεναχωριόμαστε όταν από τις 4.000 φωτιές οι οποίες ελέγχθηκαν γρήγορα, μπορεί να ξεφύγει μία. Και ναι, ξέφυγε μία στην Αττική, μια φωτιά που έκανε μεγάλη ζημιά.

Ενδεχομένως στη συνείδηση του κόσμου να πιστεύουν κάποιοι ότι δεν άλλαξε τίποτα φέτος και να αδικήσουν τη μεγάλη προσπάθεια που κάναμε όχι εμείς, που κάνατε εσείς.

Γιατί, πράγματι, πολλά έχουν αλλάξει στο δόγμα της πολιτικής προστασίας και κυρίως της αντιμετώπισης των πυρκαγιών, ξεκινώντας από πρωτοφανείς δράσεις πρόληψης, καθαρισμούς των δασών. Θα μας το επιβεβαιώσουν και οι φίλοι μας οι δασάρχες: ποτέ δεν είχαν διατεθεί τέτοια ποσά όπως διατέθηκαν από τα τρία προγράμματα AntiNero, για να καθαρίσουμε δάση, για να ανοίξουμε νέες αντιπυρικές ζώνες, να καθαρίσουμε τις υφιστάμενες αντιπυρικές, να καθαρίσουμε τους δασικούς δρόμους.

Και να κάνουμε κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο αποδεικνύει ότι η κοινωνία τελικά έχει τη δυνατότητα να συστρατευθεί μαζί μας σε αυτή τη μεγάλη συλλογική προσπάθεια, γιατί είναι συλλογική, αφορά τον καθένα και την καθεμία ξεχωριστά και το κράτος πρώτα και πάνω απ΄ όλα: καθαρισμοί των οικοπέδων.

Παραπάνω από 800.000 καθαρισμοί οικοπέδων έγιναν φέτος και, παρά τις όποιες δυσκολίες, του χρόνου θα γίνουμε καλύτεροι, θα μαζέψουμε πιο γρήγορα τα κλαδιά και τα ξερά χόρτα τα οποία μαζεύτηκαν από τους Δήμους. Ήταν αυτό το οποίο όλοι οι ειδικοί μάς είπαν ότι μας βοήθησε πολύ όταν οι φωτιές έφταναν σε ζώνες κοντά στον αστικό ιστό.

Είναι ίσως η καλύτερη απόδειξη αυτής της αίσθησης συλλογικότητας που πρέπει να αποκτήσει όλη η κοινωνία για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Κάναμε πολύ περισσότερα, λοιπόν, στον τομέα της πρόληψης, κάναμε πολύ περισσότερα στον τομέα της αντιμετώπισης της φωτιάς. Νομίζω ότι όλοι διαπίστωσαν την τεράστια σημασία των drones, σύγχρονων τεχνολογιών στον γρήγορο εντοπισμό των εστιών, την πρακτική πια της πρώτης προσβολής, ελικόπτερα και αεροπλάνα τα οποία πετούσαν έμφορτα τις δύσκολες μέρες, για να μπορούν να παρεμβαίνουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα σε μια φωτιά.

Νομίζω ότι αυτή είναι και η γενικότερη εικόνα όλων των πολιτών, πάλι, τονίζω, με την εξαίρεση της πολύ δύσκολης φωτιάς στην Αττική. Αν σας ρωτούσαμε πριν από τις 10 Αυγούστου, ποια είναι η εικόνα την οποία θα είχατε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζαμε τις φωτιές, πιστεύω ότι όλοι θα λέγανε -και σωστά- ότι «το κράτος ήταν εκεί, τα εναέρια ήταν εκεί, τα στελέχη της πυροσβεστικής ήταν εκεί, με καλύτερη διάταξη δυνάμεων».

Τα παιδιά της ΕΜΟΔΕ, θέλω να τους πω ένα ξεχωριστό «ευχαριστώ». Είναι τα παιδιά τα οποία μπαίνουν μέσα στη φωτιά. Ένα νέο Σώμα το οποίο δημιουργήθηκε εξ αρχής με νέα παιδιά, με άλλη τεχνογνωσία, το οποίο αντιμετωπίζει πια τη φωτιά μέσα στο δάσος, δεν την περιμένουμε απλώς να έρθει στο δρόμο. Όλες αυτές είναι κατακτήσεις.

Δεν αναφέρομαι στο «112», το οποίο έχει σώσει πάρα πολλές ζωές, γιατί πρώτη και πάνω απ' όλα βασική υποχρέωση του κράτους είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Και βέβαια, με πολλές επενδύσεις οι οποίες έρχονται ακόμα, διότι η κλιματική κρίση είναι μαζί μας. Τα πράγματα δεν θα γίνουν καλύτερα, μάλλον θα γίνουν χειρότερα και όπως τα πράγματα θα γίνονται χειρότερα, εμείς πρέπει να βελτιωνόμαστε διαρκώς.

Ναι, δαπανούμε παραπάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε υποδομές Πολιτικής Προστασίας. Το πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε ο Νίκος Χαρδαλιάς, το υλοποιεί τώρα ο Βασίλης Κικίλιας.

Καινούργια αεροσκάφη. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος κινητοποίησα την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανάγκη να πάμε συλλογικά ως Ευρώπη και να πείσουμε τους Καναδούς ότι πρέπει να ξαναβάλουν μπροστά τη γραμμή παραγωγής των νέων Canadair, των 515, διότι δεν αρκούσε μόνο η παραγγελία της Ελλάδας για να γίνει αυτή η δουλειά. Τα καταφέραμε και θα παραλάβουμε εμείς πρώτοι τα νέα Canadair για να αντικαταστήσουμε τα καταπονημένα παλιά Canadair 215, τα οποία ακόμα πετάνε χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες όχι μόνο των πιλότων, αλλά και των μηχανικών.

Θα αποκτήσουμε νέα ελικόπτερα, πολλά περισσότερα οχήματα, νέες τεχνολογίες. Έχουμε αντιληφθεί πόσο σημαντική είναι η τεχνολογία και η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να εντοπίζουμε τις πυρκαγιές. Όλα αυτά -επιχειρησιακά κέντρα, περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα- και πολλά ακόμα, τα οποία υλοποιούμε μέσα από το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ».

Και βέβαια να πω και κάτι τελευταίο: ναι, και η αποκατάσταση έχει τη δική της ξεχωριστή σημασία, η ταχύτητα με την οποία κινούμαστε. Ήδη γνωρίζετε πολύ καλά όσοι μπορεί να έρχεστε από τον Έβρο ή από τις περιοχές της Αττικής, πόσο επιτυχημένος ήταν ο θεσμός των αναδόχων αναδασώσεων. Ήδη από τώρα έχουμε τους πρώτους αναδόχους, λίγες εβδομάδες μετά τη φωτιά της Πεντέλης, για τις πρώτες αποκαταστάσεις οι οποίες θα γίνουν.

Και τη στήριξη, βέβαια, την οποία παρέχουμε σε κάθε τοπική κοινωνία η οποία έχει πληγεί από την πυρκαγιά. Θα βρεθούμε πριν το τέλος του μήνα στον Έβρο να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα του Έβρου μετά την καταστροφική, τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη πυρκαγιά την οποία αντιμετωπίσαμε πέρσι στον Έβρο και στο δάσος της Δαδιάς.

Οπότε δεν θέλω να μακρηγορήσω, γιατί ο απολογισμός θα γίνει στα τέλη Οκτωβρίου και θέλω πάντα να είμαι συγκρατημένος γιατί ξέρω ότι έχουμε ακόμα δύσκολες μέρες μπροστά μας.

Θα κλείσω όπως ξεκίνησα. Τίποτα από όλα αυτά για τα οποία σας μίλησα δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τους ανθρώπους στο πεδίο.

Και ένα ξεχωριστό «ευχαριστώ» στους εθελοντές μας. Αξίζουν το πιο θερμό χειροκρότημα. Είναι αυτοί οι οποίοι θυσιάζουν τον ελεύθερο χρόνο τους χωρίς καμία απολαβή, σε πολύ καλύτερη συνεργασία, οφείλω να το τονίσω, γιατί μία από τις μεγάλες επιτυχίες μας είναι ότι έχουμε πια καλύτερο συντονισμό.

Οι δασικές υπηρεσίες, οι οποίες στο παρελθόν ήταν κάπου χαμένες στις αποκεντρωμένες διοικήσεις, τώρα υπάγονται πια στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και κάθονται στο ίδιο τραπέζι μαζί με τους πυροσβέστες, μαζί με τους εθελοντές, μαζί με τους πιλότους μας, μαζί με τις Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες και αυτές βοηθούν στις δύσκολες μέρες τις οποίες έπρεπε να διαχειριστούμε.

Αλλά για τους εθελοντές θέλω να πω πραγματικά ότι σας αξίζει το πιο μεγάλο «ευχαριστώ». Αυξάνονται οι αριθμοί των εθελοντών και θα αυξηθούν και άλλο και αυτό θα σας έλεγα ότι είναι η καλύτερη απόδειξη ότι πια αντιλαμβανόμαστε ως κοινωνία ότι το κράτος τελικά είμαστε όλοι μας. Δεν υπάρχει ένα κράτος απομονωμένο, το οποίο δεν ταυτίζεται και δεν τέμνεται με την ίδια την κοινωνία.

Θα προχωρήσουμε, λοιπόν, μαζί δυνατά. Θα κάνουμε τον απολογισμό μας στο τέλος της αντιπυρικής. Θα μάθουμε και από τα λάθη μας, διότι κάθε χρονιά πρέπει να γινόμαστε καλύτεροι, αλλά πιστεύω πραγματικά ότι το νερό έχει μπει στο αυλάκι και αυτό οφείλεται σε εσάς.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή δύναμη και να τελειώσει καλά η αντιπυρική περίοδος".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

