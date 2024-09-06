Κικίλιας: Οι πυροσβέστες φέτος ήταν μόνοι τους

«Η Μακεδονία είναι αλληλεγγύη, ομαδικό πνεύμα, μάχη, ψύχη και αγώνας- όλο αυτό αντικατοπτρίζει αυτό που είδαμε φέτος σε μία αντιπυρική περίοδο που δεν έχει τελειώσει» είπε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, προς τιμήν όλων όσων συνέβαλαν αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των φετινών πυρκαγιών.

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Κικίλιας έκανε τον μέχρι στιγμής απολογισμό της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου, λέγοντας ότι οι πυροσβέστες έδωσαν πάνω από 4.000 μάχες, αλλά αυτή τη φορά δεν ήταν μόνοι τους: «Ήταν εκεί πυροσβέστες, εθελοντές, δασοκομάντος, αστυνομικοί, στρατιωτικοί, δασάρχες, δασεργάτες, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, υπεύθυνοι πολιτικής προστασίας, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, εντεταλμένοι σύμβουλοι, συνάδελφοί μου. Στην μάχη ασταμάτητα».

Στάθηκε δε, στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα, σχολιάζοντας ότι ήταν περισσότερες συγκριτικά με τη Νότια Ελλάδα, και δη σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.000 μέτρων.

Ο κ. Κικίλιας εξήρε το έργο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, επισημαίνοντας ότι «παρέλαβε μια Γενική Γραμματεία παρηκμασμένη και σκονισμένη, οραματίστηκε, την έκανε υπουργείο Πολιτική Προστασίας». «Με πίστη και επιμονή έφτιαξε ένα εργαλείο για την Πολιτική Προστασία που αποδεδειγμένα έχει σώζει ζωές. Πήρε την ευθύνη και έδωσε χιλιάδες προσλήψεις και μέσα από τις Σχολές μας, άρα με εξετάσεις, αλλά και διορισμούς πάνω από 2.500 πυροσβέστες και δασοκομάντος».

Συνεχίζοντας την αναφορά του στον πρωθυπουργό, ο Υπουργός τόνισε ότι «έβαλε την υπογραφή του σε 2,1 δισ. ευρώ για 1.100 πυροσβεστικά οχήματα για το Σώμα ώστε αυτά που έχουμε να πάνε και σε δήμους και εθελοντικές οργανώσεις, πίεσε με πίστη - όταν όλοι έλεγαν ότι ποτέ δεν πρόκειται να ξαναπάρουμε Καναντέρ - και μετά από μισό αιώνα παίρνουμε επτά Καναντέρ- 515 που πετούν νύχτα/μέρα και θα έρθουν από το τέλος του 2026 έως το 2030, αποτελώντας μια μεγάλη παρακαταθήκη».

Απαριθμώντας, ακόμη, τα μέσα πυρόσβεσης με τα οποία ενισχύεται η χώρα, αναφέρθηκε σε δέκα ελικόπτερα μεσαίου τύπου, 300 δικάμπινα για τους δασάρχες, αυτοκίνητα και μηχανές για την ΕΛ.ΑΣ., 300 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, Τεχνητή Νοημοσύνη, 24+8 τράκτορες (τα λεγόμενα αμφίβια) και εξοπλισμό για εθελοντές.

Στην εκδήλωση που έγινε σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, παραβρέθηκαν δεκάδες πυροσβέστες και εθελοντές, αστυνομικοί, λιμενικοί, στρατιωτικοί κ.ά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

